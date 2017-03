Juve, sospiro di sollievo per Dybala?

Fonte immagine: CalcioNews24

I tifosi della Juventus potrebbero tirare presto un lungo sospiro di sollievo, perchè l'infortunio del proprio gioiello sembra essere meno grave di quanto temuto. Secondo Sky, infatti, Paulo Dybala, uscito anzitempo dal campo nel match di domenica contro la Sampdoria, avrebbe rimediato solo una lieve contrattura e potrebbe già essere a disposizione per il doppio match con il Napoli.

Il giocatore ha svolto gli esami strumentali quest'oggi in Argentina, dove si trova per gli impegni con la propria Nazionale. Questi, stando all'emittente televisiva, avrebbero appunto rilevato l'entità del problema, anche se altri mezzi rivelano che si possa trattare di una lesione muscolare e che il giocatore potrebbe rimanere fuori per quattro settimane, nella peggiore delle ipotesi. Sarà la Juventus stessa, con un comunicato, a fare chiarezza definitiva e spazzare via gli ultimi dubbi, probabilmente già in serata.

Oltre alla conferma della contrattura, sono attese anche novità riguardo all'immediato futuro di Dybala: le voci rimbalzano, pare che Bauza voglia provare a recuperarlo per averlo a disposizione contro il Cile e la Bolivia, gare chiave per la qualificazione a Russia 2018, ma dall'altra parte sembra invece che la speranza per il Ct sia ridotta all'osso e il giocatore potrebbe fare immediato ritorno in Italia. Difficile capire quale sia la realtà dei fatti, almeno finché, sul sito ufficiale dei bianconeri, non comparirà l'agognato comunicato ufficiale.