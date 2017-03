Juventus, spunta l'idea Ozil per la trequarti, www.bleacherreporter.com

Si aggiunge un altro nome alla lista che si sta via via arricchendo in vista della campagna acquisti estiva in casa Juventus. In attesa di novità sulla permanenza o meno del tecnico Massimiliano Allegri, la volontà della dirigenza bianconera è quella di continuare ad inserire profili di livello internazionale in squadra per affermarsi non solo in Serie A dove vince ininterrottamente da cinque anni, ma soprattutto per entrare stabilmente nel gotha europeo.

Il nome è quello di Mesut Ozil, trequartista tedesco attualmente in forza all’Arsenal, ma con il contratto in scadenza nel giugno del 2018 ed apparentemente con nessuna voglia di rinnovare. Il fatto che i Gunners siano praticamente costretti a cederlo nella prossima sessione estiva per non perderlo a 0 tra due estati fa dell’ex Real Madrid un’occasione ghiotta non solo per la Juventus, ma anche per altri club europei. Sui tabloid inglesi si parla di un forte interesse del Fenerbahce, che vorrebbe sfruttare il fatto che i genitori di Ozil siano entrambi turchi e che il giocatore stesso sarebbe disponibile ad un trasferimento ad Istanbul.

In Italia invece la concorrenza secondo la stampa sarebbe quella dell’Inter, con Suning vogliosa di costruire un team di stelle, e del Manchester United di Josè Mourinho, ex allenatore del calciatore a Madrid. La dirigenza dell’Arsenal non si accontenterà di un indennizzo ed il Telegraph parla di una richiesta di almeno 30 milioni di sterline per contenere le perdite, vista la spesa di oltre 50 milioni di euro operata nel 2013 per prelevare Ozil dal Real.

Fortemente interessata anche ad Alexis Sanchez – nella stessa identica situazione contrattuale del tedesco – la Juventus potrebbe approfittare della situazione per formulare un’offerta che comprenda entrambi i giocatori da inserire nel 4-2-3-1 che, indipendentemente dal futuro di Allegri, potrebbe essere il modulo scelto per entrare a far parte dei top club europei. L’unica incognita da sciogliere resta quella dell’identità del tecnico dell’Arsenal, se resterà Arsene Wenger o se il francese verrà sostituito, magari proprio con Massimiliano Allegri.