Juve, estate negli States: i bianconeri parteciperanno all'International Champions Cup oltreoceano

Photo by "Juventus"

L'estate della Juventus partirà con il botto: la società bianconera ha ufficializzato una tournée dall'alto tasso tecnico e, soprattutto, spettacolare. Lo Juventus Summer Tour 2017 by Jeep - così è stato ufficialmente denominato il viaggio in Usa - vedrà a luglio i bianconeri partecipare all'International Champions Cup, tradizionale manifestazione estiva, nella quale affronteranno il Barça a New York, il PSG a Miami e la Roma a Boston. Ecco il comunicato ufficiale apparso sul sito del club:

Tre città simbolo degli Stati Uniti: New York, Miami, Boston. Tre avversarie di rango: Barcellona, Paris Saint-Germain, Roma. Tre sfide spettacolari che renderanno unica l'estate della Signora.

L'appuntamento è per la seconda metà di luglio, quando prenderà il via lo Juventus Summer Tour 2017 by Jeep. Nell'ambito della tournée i bianconeri parteciperanno infatti anche all'International Champions Cup, il torneo estivo organizzato da Relevent Sports che, giunto alla quinta edizione, mette in mostra tra Nord America e Asia il meglio del calcio mondiale.

L'annuncio è stato dato oggi a New York, durante una conferenza stampa cui hanno preso parte i rappresentati di tutte le squadre partecipanti. Per la Juventus erano presenti Giorgio Ricci Co-Chief Revenue Officer - Head of Global Partnerships and Corporate Revenues, e il Presidente delle Juventus Legends David Trezeguet.



«Il tour negli Stati Uniti sarà una nuova tappa fondamentale del nostro percorso di sviluppo internazionale – ha sottolineato Giorgio Ricci - Visiteremo grandi metropoli in un mercato in cui il calcio è lo sport con gli indici di crescita più alti sia per seguito, che per pratica»

«Partecipare a tornei prestigiosi come l'International Champions Cup non solo permette di confrontarsi anche durante l'estate con alcune delle squadre più forti del mondo – ha ribadito David Trezeguet – ma è anche una straordinaria opportunità per incontrare i tantissimi tifosi d'oltre oceano che ci seguono con passione durante tutta la stagione. È un'occasione preziosa per ricambiare il loro affetto».

Per i bianconeri sarà la terza partecipazione all'ICC, dopo quella dello scorso anno a Melbourne e del 2013 sempre negli Stati Uniti, che li vide scendere in campo a San Francisco, Los Angeles e Miami.

La prima gara si disputerà al Metlife Stadium di New York, la casa dei Giants e dei Jets, le due squadre di football americano della “Grande Mela”. Sabato 22 luglio la Juventus sarà opposta al Barcellona, in un'affascinante replica dei prossimi quarti di Champions League, che vedranno affrontarsi propio bianconeri e blaugrana.

Mercoledì 26 luglio Buffon e compagni saranno quindi in Florida per incontrare il Paris Saint Germain. Teatro della sfida sarà l'Hard Rock Stadium di Miami, che ospita abitualmente le gare di football dei Dolphins.

L'ultima gara si giocherà invece a Boston domenica 30 luglio. Al Gillette Stadium, la casa dei New England Patriots, campioni del mondo di football, Juventus e Roma daranno vita ad un classico del calcio italiano. Un assaggio di campionato che chiuderà la parentesi statunitense dello Juventus Summer Tour 2017 by Jeep.