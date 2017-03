Juventus - Raggiunto l'accordo con Dybala

Fumata bianca. La Juventus e Paulo Dybala hanno finalmente trovato l'accordo per il rinnovo contrattuale. Dopo mesi di discussioni riguardanti ingaggio, durata del contratto e diritti d'immagine, le due parti hanno finalmente trovato il bandolo della matassa.

Aprile sarà il mese più importante per Dybala e la Juventus. La Joya bianconera spera di smaltire il fastidio al flessore accusato contro la Sampdoria ed essere presente per la doppia sfida al Napoli, ma nel mese in cui sbocciano i fiori, fiorirà anche il nuovo accordo tra il numero 21 e la società di Corso Galileo Ferraris. Infatti, dopo mesi di trattative, la Juventus sembra aver ceduto, almeno parzialmente, su quello che era il pomo della discordia: i diritti d'immagine. Tutti i giocatori bianconeri gestiscono autonomamente i propri diritti, ma con Dybala la Juve voleva fare qualcosa di diverso, fiutando la grossa occasione che rappresenta il nuovo campione argentino.

La Joya però ha da poco lanciato il proprio sito web e ha di fatto creato un marchio con la sua nuova esultanza, la Dybala Mask, motivo per cui il giovane calciatore non ha voluto cedere i propri diritti d'immagine alla società bianconera. Si è quindi arrivati ad un compromesso: i diritti d'immagine verranno divisi tra il giocatore e la società, almeno su alcuni aspetti di essi. Una volta risolto questo nodo, Dybala firmerà un contratto fino al 2021 alle stesse cifre di Higuain, ovvero 7.5 milioni di euro l'anno con ingaggio a salire, come nei contratti Nba.

Il nuovo accordo è una vera e propria serratura blindata che allontana le sirene dei top club esteri, costretti ora a pagare molti soldi per potersi assicurare le prestazione di Dybala nei prossimi anni. Il gioiello bianconerà continuerà quindi a splendere in bianconero per molti anni, a meno di offerte folli da parte dei paperoni d'Europa, come accaduto per Paul Pogba.