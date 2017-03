Juventus, Higuain e Dani Alves pronti al rientro anticipato | Foto: Lapresse

La Juventus può sorridere dopo aver assistito ai due big match del Sudamerica con Uruguay-Brasile e Argentina-Cile. Da entrambe le partite ottime notizie per il club di Corso Galileo Ferraris che potrà subito riabbracciare Dani Alves e Gonzalo Higuain. I due giocatori, ammoniti, salteranno il restante incontro con le proprie nazionali, prenderanno il primo aereo disponibile per rientrare a Torino e prepararsi al meglio ad un Aprile infuocato con la doppia sfida al Napoli che inaugurerà il mese.

Due pezzi da novanta che avranno modo di recuperare le energie. Paulo Dybala, allo stesso modo, sta smaltendo il leggero problema muscolare nel ritiro con la Nazionale Albiceleste e il CT Bauza intende non rischiarlo nella partita contro la Bolivia. In giro per il mondo, chi non ha assolutamente problemi è Mario Mandžukić, 90' con la Croazia giocati nel nuovo ruolo disegnato da Allegri: esterno alto a sinistra nel 4-2-3-1. Intera partita anche per Barzagli, Bonucci e Buffon in Italia-Albania mentre Cuadrado si è cimentato nel ruolo di terzino destro con la Bolivia. In campo anche Rincon con il Venezuela.

Nel quartier generale in quel di Vinovo la squadra è al lavoro con due big d'eccezione a guidare il gruppo: Chiellini e Marchisio. Entrambi lasciati fuori dalla lista dei convocati di Ventura, i due azzurri stanno procedendo meticolosamente nel completo recupero fisico per guadagnare di nuovo la titolarità nel club e nella nazionale. Lavoro atletico nella giornata di ieri, una doppia seduta durante la quale i bianconeri sono stati impegnati in attività atletiche, in palestra e in campo, con esercizi incentrati sui cambi di direzione.

A Vinovo anche Alex Sandro (inspiegabilmente non convocato dalla Seleçao), Mario Lemina e Stefano Sturaro. Soprattutto questi ultimi dovranno essere le armi più del prossimo mese, soprattutto sul fronte Serie A. I due giocatori, accantonati un pò con il nuovo modulo, potranno tornare utili nei match ante e post Champions dando il cambio a titolari come Khedira e Cuadrado. Senza Dybala, lo schieramento previsto il 4-3-3 (Allegri docet) e l'innesto di due mastini freschi può risultare decisivo.