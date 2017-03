Juventus, ag. Rincon: "Nessun rimorso per aver lasciato il Genoa, solo bei ricordi"

Tomas Rincon, tuttosport.com

Il trasferimento dal Genoa alla Juventus per Rincon è stato senza ombra di dubbio un passo avanti nella carriera del centrocampista. Quasi dimenticato quando era Bundesliga, in rossoblu ha saputo far vedere le proprie qualità, tanto da meritarsi la chiamata di una società importante come quella bianconera. Inevitabile, però, che gli spazi e le occasioni per mettersi in mostra non possano essere gli stessi di quando Rincon era in Liguria.

La possibilità che questo tipo di situazione generi del malumore in un giocatore è del tutto legittima, ma a stoppare sul nascere questo tipo di ipotesi è il procuratore di Rincon che a tuttojuve.com spiega come il venezuelano sia soddisfatto e convinto della scelta fatta a gennaio: "Giudico molto positiva l'esperienza che sta vivendo alla Juventus, è stato un passo importante per la sua carriera e dal mio punto di vista Tomàs si è integrato bene con la squadra ed ha un buon riscontro dal club e dai suoi compagni. Compagno con cui ha più legato? Nessuno, si trova bene con tutto il gruppo Genova è stata una grande esperienza per lui in cui ha avuto una formazione importante per la crescita come persona e come giocatore professionista.

Non ha alcun rimorso per aver lasciato Genova, ha invece un enorme apprezzamento per il club e gli allenatori da cui ha imparato molto durante la sua permanenza in rossoblù. Nella scorsa estate c'era stato l'interesse di alcune squadre italiane ed inglesi per il mio assistito, poi nel periodo natalizio ci sono stati contatti con la Juventus che è stata la prima squadra a prendere l'iniziativa, prima che il ragazzo potesse firmare con un altro club importante italiano." Riconoscenza per il recente passato, ma anche convinzione di poter ancora crescere in maglia bianconera. Rincon non rimpiange la sua scelta e si prepara a vivere un finale di stagione intenso insieme a tutti i suoi compagni.