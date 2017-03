Juventus - Road to Scudetto

Questa settimana il campionato di Serie A è fermo, per dare spazio alle Nazionali, in vista delle qualificazioni ai Mondiali russi del 2018. Al ritorno dalla sosta partirà lo sprint conclusivo del torneo, che sancirà i verdetti finali per le squadre coinvolte. La Juventus per ora comanda la classifica con 73 punti e tiene a distanza la Roma con un margine di otto lunghezze da mantenere, magari anche aumentare, fino alla chiusura della competizione. La squadra di Massimiliano Allegri dovrà vincere le prossime sette partite per avere la matematica certezza del suo trentatreesimo scudetto, oltre a stabilire un nuovo record per il campionato italiano di sei campionati di fila (battendo quello realizzato proprio dai bianconeri nel quinquennio 1931-35).

Il calendario della Vecchia Signora ​non è dei più facili: le gare più difficili sono soprattutto le trasferte a Napoli e Roma contro le due principali antagoniste dei campioni d'Italia, le quali sono entrambe in lotta per il piazzamento in seconda posizione, che significherebbe accesso diretto alla prossima Champions League. Da non sottovalutare anche la trasferta di Bergamo con l'Atalanta del 30 aprile e il derby con il Toro del 7 maggio. Andiamo a vedere nel dettaglio, dunque, i match che attendono la signora da qui alla fine della stagione e la difficoltà di ogni singolo match.

NAPOLI-JUVENTUS - Stadio San Paolo, Napoli - domenica 2 aprile​

​​La gara col Napoli aprirà l'ultima parte del campionato e sarà la prima di due incontri consecutivi con i partenopei in tre giorni. Infatti, dopo la gara di campionato, nella serata di mercoledì 5 aprile le due compagini si ritroveranno di fronte nello stesso stadio per giocare la semifinale di ritorno di Coppa Italia. La trasferta nel capoluogo campano arriva in un buon momento per la Juve, reduce da uno straordinario stato mentale e fisico che le consente di affrontare al meglio un incontro molto importante. Tuttavia, al San Paolo sarà una guerra poiché i ragazzi di Maurizio Sarri non hanno nessuna intenzione di perdere davanti ai propri tifosi e, soprattutto, lasciare punti fondamentali per la rincorsa alla seconda piazza.

Gonzalo Higuain giustiziò la sua ex squadra nella gara d'andata. Foto: La Stampa

​JUVENTUS-CHIEVO - ​Juventus Stadium, Torino - sabato 8 aprile

​In seguito alla doppia trasferta di Napoli, i bianconeri dovranno attendere la visita del Chievo di Rolando Maran. I veneti navigano a metà classifica e sono praticamente già salvi, per cui potrebbero arrivare allo Stadium senza avere grandi pretese. Dunque sarà un impegno abbastanza abbordabile per la Signora​. Da mettere in considerazione, però, che la gara coi clivensi sarà l'impegno immediatamente precedente al primo atto della supersfida col Barcellona, per cui i ragazzi di Allegri potrebbero essere distratti dal pensiero dell'imminente battaglia con i blaugrana.

​PESCARA-JUVENTUS - Stadio "Adriatico", Pescara - sabato 15 aprile

Stesso discorso vale per la trasferta di Pescara. Il Delfino ​ha pochissime speranze di permanenza in Serie A per cui non ha molto da chiedere al torneo. Anche questa gara sarà un intermezzo alla doppia sfida con Messi e co., per cui anche in questo caso conterà molto l'aspetto psicologico.

JUVENTUS-GENOA - ​Juventus Stadium, Torino - domenica 23 aprile

Altro incontro abbastanza agevole per le Zebre​, che affrontano il Genoa dinanzi al proprio pubblico. La squadra di Andrea Mandorlini è invischiata in una (non-)lotta salvezza che si può definire già decisa, per cui non ci dovrebbero essere particolari difficoltà per il club piemontese.

Nella gara d'andata, il Genoa ha conquistato un inaspettato successo per 3-1. Foto: Repubblica

ATALANTA-JUVENTUS - Stadio "Atleti Azzurri d'Italia", Bergamo - domenica 30 aprile

​Come detto prima, la gara esterna con l'Atalanta sarà tutt'altro che facile. I bergamaschi stanno disputando un campionato da veri e propri outsiders​, insidiando quelle posizioni utili ad uno storico piazzamento in Europa League. Contro i ragazzi di Gasperini, la Juventus potrebbe giocarsi una fetta di scudetto.

​JUVENTUS-TORINO - Juventus Stadium, Torino - domenica 7 maggio

​La stracittadina col Torino sarà la seconda partita del trittico comprendente anche le trasferte di Bergamo e Roma. Per la squadra di Allegri sarà fondamentale battere anche i granata per avere la matematica certezza del sesto titolo di fila.

ROMA-JUVENTUS - Stadio Olimpico, Roma - domenica 14 maggio

​Passiamo, dunque, alla trasferta nella Capitale contro la Roma. Incontro delicatissimo per entrambe le compagini, le quali potrebbero dover per forza vincere. I giallorossi non possono assolutamente perdere il match se non vogliono perdere il secondo posto e, peggio, avere il fiato sul collo di Lazio e Inter in ottica terza posizione, ma non solo: se la Juve dovesse affrontare passi falsi, una vittoria dei lupi ​potrebbe inaspettatamente riaprire un campionato che sembra già a senso unico.

Ancora un gol di Higuain ha trascinato la Juve al successo contro la Roma un girone fa. Foto: La Stampa

JUVENTUS-CROTONE - Juventus Stadium, Torino - domenica 21 maggio

​Cammino tutto in discesa per i bianconeri, in seguito alla trasferta capitolina. Allo Stadium, alla penultima giornata, arriverà un Crotone già praticamente retrocesso - salvo miracoli. Non sapremo se, alla vigilia della partita, la Juve avrà già conquistato matematicamente lo scudetto oppure no. In ogni caso, si preannuncia una gara tranquilla.

BOLOGNA-JUVENTUS - Stadio "Renato Dall'Ara", Bologna - domenica 28 maggio

​​L'ultimo atto dell'edizione 2016/17 della Serie A andrà di scena al Dall'Ara, contro il Bologna. Anche la trasferta emiliana dovrebbe essere una passeggiata di salute per la Vecchia Signora​, che potrebbe così celebrare il sesto titolo consecutivo. Le tappe sono scritte.