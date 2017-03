La Juventus ricompone il puzzle, anche Barzagli e Mandžukić subito a Vinovo | Foto: gazzetta

Sempre più buone notizie per la Juventus in vista degli imminenti impegni sui tre fronti di battaglia con campionato, coppa Italia e Champions da portare avanti trincea dopo trincea. Dopo le squalifiche rimediate in Nazionale e il rientro anticipato di Dani Alves e Gonzalo Higuain, ecco tornare nel bunker bianconero anche Andrea Barzagli e Mario Mandžukić. Il difensore azzurro e l'attaccante croato hanno avuto il lascia passare da parte delle proprie federazioni con motivazioni diverse. Il poker di giocatori raggiunge altri pezzi da novanta già a lavoro a Vinovo come Chiellini, Marchisio e Alex Sandro, non convocati per ragioni differenti.

Per quel che concerne Mandžukić, il ritorno alla base sarebbe stato sancito da un patto ex ante nel quale era specificata tale azione per alcuni calciatori croati titolari nei rispettivi club. La conferma non c'è ma poco importa, il panzer a scacchi bianco-rossi è pronto agli ennesimi straordinari sulla fascia sinistra nel tour de force del mese di Aprile. Discorso diverso, invece, per Andrea Barzagli. Il 35enne di Fiesole, 90' contro l'Albania, è stato liberato per via di alcune questioni familiari, sperando non sia nulla di grave la Juventus può sorridere anche sul rientro dell'azzurro.

Insomma, il club bianconero cancella in larga parte le preoccupazioni iniziali per i 16 nazionali partiti una settimana fa e può contare su energie fresche in vista dei 7 impegni in appena 22 giorni. Paulo Dybala, alle prese con il pieno recupero alla gamba, sarà risparmiato dal CT Bauza nella sfida con la Bolivia. Marko Pjaca è stato spettatore dalla panchina, Miralem Pjanic ha disputato 57' nella goleada della Bosnia mentre Khedira ha saltato l'amichevole con l'Inghilterra (stasera dovrebbe comunque scendere in campo con l'Azerbaijan). Gli unici a non aver tirato il fiato sono Lichtsteiner, Rincon e Cuadrado mentre Buffon e Bonucci dovrebbero essere vittime del turnover con l'Olanda ad Amsterdam.