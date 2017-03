Juve, senti Khedira: "Uno dei migliori momenti della mia carriera" | Foto: stopandgoal.net

Il momento che sta vivendo Sami Khedira potremmo intitolarlo "More Life", come il nuovo album rilasciato da Drake. Più salute, più partite, più emozioni, più vita per il centrocampista tedesco che pare essersi lasciato alle spalle infortuni di ogni genere. La stagione in corso è probabilmente la migliore dal punto di vista della costanza di minutaggio. La risposta la sbandiera senza troppi giri di parole proprio Khedira, che dal ritiro della nazionale si lascia andare in una breve ma intensa intervista.

"La Juventus è stata la scelta più giusta per me", confessa il centrocampista ex Real Madrid e aggiunge "sono in una delle fasi migliori della mia carriera, ho ritrovato la forma e intrapreso la strada giusta. In Italia sono cresciuto moltissimo sotto l'aspetto della flessibilità tattica, ho anche più spazio negli inserimenti". Khedira questa sera scenderà in campo per la 70esima volta con la Nazionale tedesca e indosserà la fascia da capitano contro l'Azerbaijan.

Lo studio del programma alimentare fatto dallo staff bianconero sta incidendo notevolmente nel rendimento del giocatore. La dieta consiste nella riduzione quasi totale di zucchero, soprattutto derivante da pasta e pane. Carne bianca, verdure e pesce sono le pietanze di cui si nutre Khedira, un mix ad hoc per scacciare via i fantasmi passati e vivere una stagione da protagonista. Le 7 partite in 22 giorni nel fantomatico mese di Aprile saranno un bel banco di prova, nel quale la Juventus si gioca tutto e dovrà contare senz'altro sull'esperienza del tedesco per uscirne.