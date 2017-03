Juventus, insidia Barcellona per Tolisso, www.sport.sky.it

Le grandi manovre in vista del mercato estivo sono già cominciate ed inevitabilmente le strategie delle grandi squadre vengono a contatto, coinvolgendo giocatori già affermati o progetti di campioni. In quest’ultima categoria rientra Corentin Tolisso, centrocampista francese classe ‘94 che già da un paio d’anni si è fatto notare a suon di prestazioni ed è pronto a lasciare la Ligue 1 per approdare in un campionato top.

L’estate scorsa sul giocatore era fortissimo l’interesse del Napoli: trovato l’accordo con il Lione per una cifra attorno ai 30 milioni di euro, alla fine l’affare saltò perché “Andare via a 22 anni forse era troppo presto, anche perché quest’anno potevo giocare la Champions League nel mio stadio, con il club nel quale sono cresciuto, una cosa che non potevo perdermi”, per stessa ammissione di Tolisso. Ora sembra però arrivato il momento per il ragazzo di trasferirsi lontano dalla Francia ed il club più accreditato all’ acquisizione del suo cartellino è la Juventus.

Il centrocampista nei giorni scorsi ha parzialmente rivelato i contatti: “La Juve è un grande club, prestigioso, e il suo interesse mi dà ancora più motivazioni per il finale di stagione. Mi fa piacere, anche perché la Serie A è un bel campionato”. L’investimento ancora non è quantificabile – anche se si dovrebbe attestare sui 40 milioni – ed ovviamente non si è ancora al momento delle firme, così rimane lo spazio per inserirsi ad altre big.

Tolisso in goal allo Stadium in Champions League il 2 novembre scorso, www.calciomercato.com

Una di queste è il Barcellona: secondo il quotidiano catalano Sport, i prossimi avversari dei bianconeri in Champions League sarebbero piombati su Tolisso, iniziando ad informarsi con il club francese. Forti dell’affare concluso la scorsa estate con il Lione, quando al Camp Nou si trasferì il difensore Samuel Umtiti, i blaugrana starebbero pensando di ricomporre la coppia, sfruttando anche proprio i rapporti personali tra i due calciatori.

Secondo i media, i bianconeri restano comunque in vantaggio per via dell’impostazione anticipata delle trattative, ma il presidente dell’OL Jean-Michel Aulas non si farà certo pregare per scatenare un’asta al rialzo, pronto a guadagnare il più possibile su un prodotto del settore giovanile.