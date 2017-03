Juventus - La giornata a Vinovo: differenziato per Mandzukic

agentianonimi.com

La Juve continua a lavorare verso il Napoli. Nell'allenamento mattutino, Allegri ha ritrovato tutta la squadra (con i sudamericani Dybala, Cuadrado e Rincon appena rientrati), fatta eccezione per gli infortunati Pjaca, Mandzukic e Kean. Mandzukic ha svolto un lavoro differenziato, mentre Dybala ha lavorato con il gruppo. In forse la disponibilità di entrambi, con Dybala che dovrebbe essere un po' più sicuro di essere tra i convocati e tra i titolari.

L'allenamento di oggi ha visto la squadra "potenziarsi sulla tecnica e sulla tattica", si legge tra le pagine di Juventus.com, in vista della partita che la aspetta al San Paolo contro il Napoli. Domani Mister Allegri parlerà, nella consueta conferenza stampa, alle 12:00. Successivamente stilerà la lista dei convocati e partirà con la squadra per Napoli.

Tanti dubbi di formazione riguardante il modulo e, di conseguenza, i giocatori da mandare in campo. Allegri potrebbe alzare Alex Sandro e inserire Asamoah terzino e tenere il 4-2-3-1. Potrà usare il 4-3-3 (in caso di forfait di Dybala) con Sandro-Higuain-Cuadrado davanti, o il 3-5-2 con Dybala e Higuain davanti e la BBC in difesa. Domani il tecnico potrà sciogliere qualche dubbio in conferenza stampa, ma tutto dipenderà dalle condizioni di Mandzukic e Dybala, e da ciò che Allegri si sentirà di fare, anche dopo l'allenamento pomeridiano.