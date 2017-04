Napoli - Juventus in diretta, LIVE Serie A 2016/17 (20:45)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Napoli-Juventus, match valido per la 30esima giornata del campionato di Serie A edizione 2016-2017, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Orsato.

Higuain e Insigne a contrasto durante il match d'andata, terminato 2-1. | giornalettismo.com

QUI NAPOLI

La vittoria contro l'Empoli l'ultima di un momento abbastanza positivo per i partenopei, che stanno mantenendo un buon andamento in questa stagione. E l'arrivo a questo big match che potrebbe decretare buona parte delle sorti del campionato è con un dubbio: Pepe Reina sì o no?

Sarri in conferenza stampa si è tolto qualunque pressione dicendo che sarà il portiere stesso a decidere se giocare o meno. Altro dubbio più che altro di formazione è quello riguardante Mertens: l'unico dubbio è sull'incisività che potrebbe avere il belga, in rapporto a quella di una punta "vera" come Milik.

Se il portiere spagnolo sembrava recuperato ma c'è da tenere alto il coefficiente di dubbio, d'altra parte sono tornati definitivamente Hysaj e Hamsik che avevano spaventato con le proprie Nazionali. Lo sloveno, in particolare, è l'unica certezza nel gioco delle coppie del centrocampo azzurro.

Mertens viene festeggiato dai compagni dopo il recente gol all'Empoli. | corrieredellosport.it

Sarri confermerà il suo 4-3-3. In porta favorito Reina, in caso di sua assenza subentrerà Rafael. I terzini sono Hysaj e Ghoulam, in mezzo invece la coppia Koulibaly-Albiol. Allan e Jorginho favoriti per un posto al fianco di Hamsik in mediana. Attacco composto dal trittico leggero con Callejon, Mertens e Insigne.

Il probabile 11 scelto da Sarri. | VAVEL.com via footballuser.com

QUI JUVENTUS

La truppa bianconera ha anch'essa vinto il suo ultimo impegno in trasferta, trionfando sulla Sampdoria per 0-1. Il dubbio principale da questo lato è quello riguardante Mandzukic: la condizione del croato è sicuramente non al top, anche se è stato inserito nell'elenco dei convocati.

Da questa parte, Allegri alla vigilia non si è sbilanciato nè sulle condizioni del numero 17 nè su quelle di Dybala, che però sembra avviato verso la panchina. Visto che anche il grave infortunio di Pjaca ha tolto una possibilità, dalle parti di Corso Galileo Ferraris si sta riflettendo su altre soluzioni.

Alcune fra queste possibilità alternative: uno fra Dani Alves, Alex Sandro (ai microfoni in settimana) o Lemina adattato a fare l'esterno alto; possibile pure un cambio di modulo. Questa situazione complica di molto la predizione di un probabile 11 di Madama: le ultime la presentano così...

L'esultanza di Dybala dopo il gol del decisivo 2-1 al Milan di qualche settimana fa. | corrieredellosport.it

Allegri opta ovviamente per Buffon. Facilmente si compone pure la difesa: Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini e Asamoah (favorito su Alex Sandro). Con il 4-2-3-1, in mediana andrebbero Khedira e Marchisio. Dietro all'unica punta, il grande ex Higuain (in gol in 3 degli ultimi 4 precedenti), i papabili sono Lemina, Pjanic e Mandzukic.

La risposta di Allegri col 4-2-3-1. | VAVEL.com via footballuser.com

STATISTICHE E CURIOSITA'

Si affrontano il miglior attacco (68 reti realizzate dai campani) contro la miglior difesa (19 gol subiti) del campionato. Curioso il fatto che lo stesso duello si ripeterà fra 3 giorni, per il ritorno delle semifinali della Coppa Italia, dopo il polemizzato 3-1 dell'andata. Come ex c'è anche, infine, Giaccherini: per lui 52 presenze (6 marcature) a Torino.