Juve, Bentancur a Torino per le visite mediche

Bentancur al JMedical. | Fonte immagine: Twitter @juventusfc

In casa Juventus si stanno definendo i dettagli per il primo acquisto della stagione prossima. Come annunciato nel primo pomeriggio di oggi dai canali web della stessa società di corso Galileo Ferraris, è arrivato a Torino il centrocampista Rodrigo Bentancur per sostenere le visite mediche.

Probabilmente in serata arriveranno anche visite e firma sul contratto che lo dovrebbe legare alla Juventus, a partire dalla prossima stagione. Fino a giugno, verosimilmente, il giocatore rimarrà a Torino ad allenarsi con la squadra, per ambientarsi e conoscere staff e futuri compagni in bianconero.

Bentancur arriva dal Boca Juniors, squadra per la quale ha giocato negli ultimi due anni e dove è cresciuto. La Juventus lo ha acquistato sfruttando un'opzione inserita nella trattativa che, nell'estate 2015, aveva portato Carlos Tevez a vestire la casacca degli Xeneizes.

Classe 1997, ha anche partecipato alla Coppa America under-20 nello scorso inverno con il suo Uruguay, vincendola, e firmando anche una pregevole marcatura.