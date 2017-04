Tim Cup, Napoli-Juventus: i convocati e la probabile formazione bianconera

TIM CUP - Napoli - Juventus: I convocati e le probabili formazioni. Mandzukic out

La Juve vola a Napoli per la seconda sfida contro i partenopei nel giro di quattro giorni. Allegri deve fare a meno di tre uomini: Mandzukic (già in difficoltà domenica), Pjaca e Kean. Nessun'altra sorpresa nella lista dei convocati:

Dubbi di formazione invece, riguardo il modulo (anche se al 70% dovrebbe essere il 4-2-3-1) e gli uomini da schierare. Occhi puntati su chi sostituirà Mandzukic. Allegri, in conferenza stampa, ha detto che ci possono essere varie ipotesi: Cuadrado a sinistra e Dani Alves alto a destra; Alex Sandro alto a sinistra e Asamoah terzino; Sturaro alto a sinistra. Anche a centrocampo e in difesa ci possono essere dubbi riguardanti le coppie. Pjanic e Khedira sono in vantaggio su Marchisio, mentre Barzagli e Bonucci lo sono su Rugani, Benatia e Chiellini. Dybala cercherà di rientrare tra i titolari. Dani Alves e Alex Sandro quasi certi del posto da titolare (anche se serpeggia indecisione sul loro ruolo). Neto, invece, sarà titolare al 100%, così come Gonzalo Higuain

Ecco la possibile formazione: