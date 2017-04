Napoli - Juventus in diretta oggi, LIVE semifinale Coppa Italia 2017 (0-0)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti alla partita di Napoli-Juventus in diretta, semifinale di ritorno della Coppa Italia 2016-2017, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Banti.

Higuain, grande ex, si destreggia tra tre. | Fonte immagine: Tuttosport

Qui Napoli

Gli azzurri sono in un buon momento ed in generale hanno lasciato ottime impressioni nella sfida di campionato di domenica giocata contro lo stesso avversario. Seppur pareggiando, il calcio di Sarri ha visto una sua buona espressione in quei 90': adesso, bisognerà essere più concreti per passare il turno in Napoli - Juventus in diretta.

Il 3-1 dell'andata è un risultato difficile, ma possibile, da ribaltare. Per segnare il numero necessario di gol, il tecnico degli azzurri dovrebbe scegliere Milik al centro dell'attacco, ma ci porteremo dietro il dubbio fino alla diramazione delle formazioni ufficiali. Si va verso lo scioglimento, invece, di altre matasse.

Hamsik è sicuro di esserci; lo slovacco completerà il trio di mezzo col solito gioco delle coppie, qualche dubbio in più per l'ex Liverpool Pepe Reina: lo spagnolo è ancora in forse, ma le sensazioni delle ultime ore sono particolarmente positive. Squalificato invece Hysaj: prenderà il suo posto il veterano Maggio.

Questa Coppa Italia rappresenta praticamente l'ultima spiaggia per la vittoria di un trofeo agli occhi dei partenopei. Con lo Scudetto parecchio distante e l'avventura in Champions League terminata anzitempo contro lo strapotere del Real Madrid, i campani devono dare assolutamente il massimo stasera.

La gioia di Hamsik, autore dell'1-1 domenica. | Fonte immagine: Fantamagazine

Napoli - Juve diretta

Sarri dovrebbe perciò scegliere il portiere titolare Reina in porta; davanti a lui ballottaggio Ghoulam-Strinic sulla sinistra, in mezzo Koulibaly ed Albiol con Maggio sulla destra. Diawara favorito su Jorginho in cabina di regia; fanno le mezzali Zielinski ed Hamsik. Spazio a Milik come centravanti, le ali sono sempre Insigne e Callejon.

Il possibile undici di Sarri.

Qui Juve

I bianconeri, nonostante una prova principalmente di sofferenza, sono usciti indenni dal San Paolo in Serie A e perciò puntano a ripetersi nella disputa odierna. Allegri in conferenza stampa è stato particolarmente veemente con le critiche mosse verso la squadra: sintomo di una sicurezza acquisita ormai da tempo.

La lista indisponibili di Madama ha rilevato una new entry settimanale: l'identikit è quello di Mario Mandzukic, nemmeno convocato per la prossima spedizione. Però ci sono anche un sacco di recuperi da segnalare, con uno stravolgimento annunciato rispetto all'11 di tre giorni fa.

I rientri sono perlopiù in salsa sudamericana: da Dybala, non rischiato 72 ore fa per un leggero problema fisico, a Dani Alves e Cuadrado, passando pure per Alex Sandro (qualche giorno fa ai microfoni), che però in campionato è stato escluso per scelta tecnica. Rimane out Pjaca, e così sarà per almeno altri 6-7 mesi.

C'è da dire che comunque la maggioranza delle esclusioni attuate nello scorso match hanno avuto una causa imponente: il doppio confronto col Barcellona, tema dominante delle prossime settimane. Ad una finale però la Signora non può dire di no: la Lazio, passata ieri sera, attende di conoscere la propria oppositrice.

L'urlo di Khedira dopo lo 0-1 (provvisorio) di domenica sera. | Fonte immagine: Getty via Panorama

Napoli - Juventus in diretta

Allegri aveva annunciato un ingente numero di cambi in Napoli - Juventus in diretta oggi, e così dovrebbe essere: avvicendamenti annunciati in porta, dove c'è Neto, e sulle fasce, con Cuadrado e Dani Alves a destra, Alex Sandro e Sturaro a sinistra. In mezzo, con Bonucci, campo per Barzagli; nessuna sorpresa a centrocampo, Pjanic torna in mediana con Khedira e lascia spazio a Dybala, che accompagna Higuain.

Le scelte di Allegri

Numeri, precedenti e statistiche Napoli - Juventus in diretta

Sarà l'undicesimo testa a testa in Coppa Italia tra Napoli e Juventus, il quinto al San Paolo. Una volta sola i bianconeri hanno portato via un risultato utile, nel 1999: le altre tre, sono state sconfitte (una ai rigori, per la verità). In quel 1999 si verificò anche l'unico doppio incontro su andata e ritorno, a passare furono gli attuali campioni d'Italia in carica. L'ultimo, in ordine cronologico, è invece risalente al 2012: parliamo della finale di Coppa Italia che il Napoli di Mazzarri vinse 2-0.