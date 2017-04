Juventus - Chievo in diretta, LIVE Serie A 2016/17 (20:45)

Un buon pomeriggio a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Juventus-Chievo Verona, match valido per la 31esima giornata del campionato di Serie A edizione 2016-2017, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Fabbri.

Diretta Juventus-Chievo Verona

Alex Sandro viene contrastato da Castro durante il match d'andata (1-2). | calcioweb.eu

QUI JUVENTUS

I bianconeri, dopo le due trasferte di Napoli che hanno portato un pari in campionato prima ed una sconfitta indolore poi, riprendono il loro cammino con l'unico obiettivo di vincere. Allo Stadium questo difficilmente non avviene, perlomeno nei confini nazionali ove i campioni d'Italia hanno trionfato nelle ultime 31 partite.

Non esiste alcun alibi: nemmeno la sfida tattica che ci sarà contro il Barcellona nei quarti di finale di Champions di martedì prossimo è una giustificazione. Il pensiero verrà spostato lì soltanto a partire da domani; la priorità odierna si chiama Chievo. Anche se ci sarà qualche riflessione considerando l'imminente duello coi catalani.

Di ieri la notizia dell'esclusione del preservato Mandzukic dai convocati per l'anticipo odierno; il turnover si allarga però a tanti elementi. L'indisponibilità del lungodegente Pjaca, alle prese con una rottura del crociato, obbligherà l'adattamento di qualcuno nella posizione di ala sinistra: è ballottaggio fra Alex Sandro e Sturaro.

L'abbraccio fra Dybala ed Higuain durante il match contro il Palermo vinto per 4-1. | ibtimes.com

Allegri sceglierà il solito 4-2-3-1. Fra i pali c'è Buffon, i terzini prescelti sarebbero Lichtsteiner ed Asamoah con la coppia Barzagli-Rugani favorita in mezzo. Riposa l'equilibratore Khedira in mediana; giocano Pjanic e Marchisio. Gli esterni alti sarebbero Dani Alves ed Alex Sandro, Dybala trequartista. Davanti il favorito è Higuain.

Live Juventus-Chievo

La probabile formazione scelta da Allegri: 4-2-3-1. | VAVEL.com via footballuser.com

QUI CHIEVO

Test estremamente interessante per i gialloblù, che non hanno alcuna pressione visto che si trovano fuori dalla lotta salvezza e troppo distanti dalla zona Europa League. C'è però da riscattare il KO interno contro il Crotone di quasi una settimana fa, che ha fatto parecchio male all'ambiente.

Più in generale, i clivensi hanno perso 3 delle ultime 4 uscite; in una di queste addirittura un poker subito dal Bologna. Un momento un po' di crisi, non facilmente risolvibile con questa gara, nella quale servirà, parola di Maran, la perfezione assoluta per ottenere anche solamente un pareggio.

Come era già sospetto in settimana, problema fisico per Gamberini: il centrale ex Fiorentina si aggiunge alla lista indisponibili, nella quale figurano anche Sardo e Nicola Rigoni, per il match di oggi. Va così delineandosi senza troppi dubbi l'11 veneto, a meno di ribaltoni o sorprese dell'ultimo minuto.

Sergio Pellissier festeggia la rete siglata all'andata (partita terminata sul risultato di 1-2). | larena.it

Maran, nel suo 4-3-1-2, dovrebbe confermare Seculin in porta. A difenderlo, una retroguardia composta da Cacciatore, Dainelli, Spolli e Gobbi. A centrocampo, Castro e De Guzman (favorito su Hetemaj) fanno le mezzali, con Radovanovic mediano e Birsa dietro le due punte, che dovrebbero essere Pellissier (in gol all'andata) e Inglese.

Diretta live Juventus-Chievo

La possibile risposta di Maran, schierata con un 4-3-1-2. | VAVEL.com via footballuser.com

PRECEDENTI E STATISTICHE

Nonostante abbia la media di una marcatura a match, il Chievo nei 13 precedenti in casa della Juventus non ha mai vinto (ma ha ottenuto 4 pari). Allargando il tiro a tutti i confronti fra questi due club, troviamo l'unica vittoria gialloblù, con invece 20 vittorie bianconere e 8 restanti pari, per un totale di 29 precedenti.