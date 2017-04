Serie A - Le formazioni ufficiali di Juventus-ChievoVerona

Tensione altissima per l'avvicinamento al terzo posticipo di questo sabato-spezzatino di Serie A: alle 20.45 sarà il turno di Juventus-Chievo, con i bianconeri impegnati a non perdere punti sulla Roma (domani sul campo del Bologna). Attualmente i giallorossi sono secondi a -6, ma farli avvicinare troppo potrebbe rivelarsi pericoloso per il rush finale. Massimiliano Allegri, però, deve anche fare i conti con l'impegno di Champions di martedì, quando ad arrivare a Torino sarà il Barcellona.

Con Mandzukic, Pjaca e Kean k.o., Allegri sceglie Sturaro a completare il reparto offensivo assieme a Dybala e Cuadrado a sostegno di Higuain. Khedira, a dispetto dei pronostici, sarà in campo, mentre c'è un turno di riposo, dopo quello di Coppa Italia, per Miralem Pjanic, così come per Leonardo Bonucci e per il neo-laureato Chiellini. Difesa a tre, quindi, con Lichtsteiner e Alex Sandro accanto a Barzagli e Rugani.

Juventus (4-2-3-1) Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Rugani, Alex Sandro; Khedira, Marchisio; Cuadrado, Dybala, Stuaro; Higuain. All. Allegri

È 4-2-3-1 invece per Rolando Maran: in porta, come annunciato già da Sorrentino in conferenza stampa, non c'è l'ex-Palermo ma il classe '90 Seculin, che probabilmente sarà testato da qui a fine campionato. Nella linea a quattro c'è Cesar (e non Dainelli) accanto a Spolli, tra Cacciatore e Gobbi. Radovanovic perno basso del centrocampo, Castro ed Hetemaj come mezzali, parte solo dalla panchina Johnatan De Guzman. Valter Birsa, invece, agirà a supporto della coppia d'attacco formata da Riccardo Meggiorini e Sergio Pellissier, che ha vinto la concorrenza di Inglese.

ChievoVerona (4-3-1-2): Seculin; Cacciatore, Cesar, Spolli, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Pellissier, Meggiorini. All. Maran