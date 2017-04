Juventus - Contro il Barcellona una delle gare più delicate della stagione

Ore di vigilia a Vinovo, in attesa della gara tra Juventus e Barcellona allo Stadium​. La partita sarà valida per l'andata dei quarti di finale della Champions League 2016/17 e costituirà uno degli incontri decisivi di questa stagione. La squadra di Massimiliano Allegri proviene dalla vittoria in campionato contro il Chievo e sta mettendo a referto punti importanti per chiudere la pratica scudetto.

Sarà sicuramente una grande partita quella di oggi a Torino, in cui i bianconeri affronteranno uno dei migliori club nel panorama calcistico europeo e uno dei favoriti alla vittoria finale della coppa dalle grandi orecchie. La Signora ​non è da meno e non ha nessuna intenzione di sfigurare nel doppio confronto con i catalani: il club torinese può vestire il ruolo di outsider in questa edizione della Champions e competere contro le superpotenze (Real Madrid, Bayern Monaco e Barcellona, appunto). C'è grande entusiasmo nell'ambiente juventino, a giudicare dalle parole di alcuni giocatori che comprendono il fascino della sfida e il blasone dell'avversario.

Nella doppia sfida gli occhi saranno puntati soprattutto su Paulo Dybala, che dovrà rivaleggiare col connazionale Lionel Messi. Il duello tra i due argentini sarà sicuramente uno dei punti di interesse del doppio confronto, dove si vedrà chi dei due avrà un maggiore impatto nelle partite. Sarà anche la sfida tra la miglior difesa d'Europa e uno degli attacchi più terrificanti, composto dal trio MSN capace di segnare gol a grappoli. Prima di tutto, sarà anche il confronto tra due tecnici, Allegri e Luis Enrique, dai metodi gestionali all'apparenza diversi ma simili nella sostanza.

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri. Foto: Twitter

La probabile formazione

Buone notizie per mister Allegri, che ritrova Mario Mandzukic dopo il doppio stop contro Napoli e Chievo. L'attaccante croato si è ripreso da una botta subita al ginocchio. Più dubbi sulla condizione di Miralem Pjanic, che potrebbe persino non giocare: al suo posto possibile innesto di uno scalpitante Claudio Marchisio, che già sabato sera ha affiancato Khedira in mediana. Contro il Barcellona, dunque, dovrebbe esserci il classico 4-2-3-1, in cui Dani Alves potrebbe costituire l'asso nella manica della Juve. Il brasiliano, grande ex dell'incontro, dovrà controllare l'out di destra.

Mandzukic durante la seduta di allenamento. Foto: Twitter

(4-2-3-1): ​Buffon; Alex Sandro, Bonucci, Chiellini, Dani Alves (Lichtsteiner); Khedira, Pjanic (Marchisio); Mandzukic, Dybala, Cuadrado (Dani Alves); Higuain. All.: Massimiliano Allegri

A disposizione: Neto, Audero, Rugani, Barzagli, Benatia, Lichtsteiner, Marchisio, Asamoah, Sturaro, Rincon.