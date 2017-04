Juventus - Barcellona in diretta, LIVE quarti di finale Champions League 2016/17 (20:45)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta di Juventus-Barcellona, match valido per l'andata dei quarti di finale della Champions League 2016-2017, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro polacco Szymon Marciniak.

Diretta Juventus-Barcellona

Marchisio contrasta Iniesta: era il 6 giugno 2015, il Barcellona vinse la Champions League battendo per 3-1 la Juventus in finale. | eurosport.com

QUI JUVENTUS

Neanche a dirlo, i bianconeri stanno dominando per la sesta volta di fila il campionato di Serie A di quest'anno e sono lanciatissimi verso lo Scudetto, vantando 6 lunghezze di vantaggio sulla Roma, seconda in classifica. Una stagione con pochi momenti di paura per i bianconeri, con un primato mai messo in discussione.

In Europa, il cammino del club torinese è stato agevole. Le migliori prestazioni sono arrivate in trasferta: sempre in terra iberica le vittorie per 1-3 contro il Siviglia prima e per 0-2 sul Porto in seguito, all'andata degli ottavi di finale; gli avversari erano comunque decisamente di livello inferiore rispetto a quello dei blaugrana.

Nelle sue ultime uscite in campionato, Madama ha prima mostrato qualche problema nella particolare gara contro il Napoli, alla fine strappando un pareggio per 1-1. Si è poi rifatta nel più facile impegno contro il Chievo di 3 giorni fa, vincendo per 2-0 e dando prova di concentrazione massima.

Il gruppo bianconero durante il match vinto per 1-0 contro il Porto. | minutemediacdn.com

Lo schieramento preferito dall'allenatore Allegri da febbraio in poi è stato un 4-2-3-1 atipico. Da difensivista qual è, il tecnico toscano ha ridisegnato la squadra basandosi su un elemento fondamentale: il sacrificio, che ovviamente porta subito a pensare a Mario Mandzukic, adattato sull'esterno con ottimi risultati.

Indisponibile annunciato anche per il ritorno lo sfortunato Pjaca, alle prese con una rottura del crociato. Insieme a lui i soliti Mandragora e Mattiello, desaparecidos stagionali. A disposizione invece Mandzukic e Pjanic, risparmiati nell'ultimo turno di campionato ma adesso tornati agli ordini.

Dybala e Bonucci dopo il gol della Joya al Porto. | lapresse.it

Allegri dovrebbe confermare il 4-2-3-1 a meno di clamorosi ribaltoni. In porta c'è ovviamente Buffon. I terzini Dani Alves ed Alex Sandro, mentre al centro coppia con Bonucci, in settimana ai microfoni, e Chiellini. Khedira e Pjanic favoriti in mediana. Là davanti, dietro alla punta Higuain ci sono Cuadrado, Dybala e Mandzukic.

Live Juventus-Barcellona

Le scelte di Allegri

QUI BARCELLONA

Qualche problema in più per i catalani in Liga, con il Real Madrid avanti di tre punti e con una partita da recuperare, contro il Celta Vigo. Insomma la Coppa dalle Grandi Orecchie rischia di diventare l'unica possibilità stagionale di redenzione per gli spagnoli, e non è una buona notizia per la Signora.

Ai gironi il Barça ha dominato senza grosse fatiche. Primo posto con 13 punti e - salvo il KO a Manchester contro il City - nessun problema. Negli ottavi i blaugrana hanno fatto fuori il Paris Saint-Germain con il clamoroso ribaltone del 4-0 dell'andata, il quale aveva mostrato ancora dei limiti caratteriali per gli iberici in trasferta.

Dopo la prorompente prestazione contro il Siviglia che aveva mostrato a tutto il mondo il potenziale massimo della MSN, è arrivata la sconfitta contro il Màlaga per 2-0 a mostrare l'altro volto dei blaugrana in questa stagione: ogni tanto, qualcosa non torna e i risultati stentano ad arrivare con continuità.

Lionel Messi, Neymar jr, Luis Suarez. | vocidisport.it

Anche Luis Enrique ha attuato un'evoluzione tattica quest'anno. Il 4-3-3 è caduto in crisi; perciò l'allenatore ex Roma aveva rispolverato un 3-4-3 di cruijffiana memoria, con un rombo - "diamante" citando l'olandese - a centrocampo. Soluzione estremamente offensiva e di dubbia attuazione nel confronto di stasera.

La mancanza di Busquets, equilibratore della squadra al pari di Khedira per i bianconeri, causa squalifica è una tegola che potrebbe obbligare l'allenatore a rinunciare alla difesa a 3 e spostare Mascherano - lui invece figura leader paragonabile a Bonucci - in mediana, riproponendo il 4-3-3 classico.

La pazza festa al Camp Nou dopo il 6-1 dei blaugrana al Paris Saint-Germain. | corrieredellosport.it

Insomma Luis Enrique è a un bivio: il criticatissimo Mathieu in difesa con il 3-4-3, oppure dentro Jordi Alba in un 4-3-3? Con quest'ultima soluzione, la più probabile, ci sarebbe Ter Stegen in porta, difeso da Sergi Roberto e il terzino mancino spagnolo sulle corsie, con Piquè ed Umtiti centrali. In cabina di regia ecco Mascherano, mezzali Rakitic (che ha parlato qualche giorno fa) ed Iniesta. Infine la MSN.

Diretta live Juventus-Barcellona

L'undici di Luis Enrique

CURIOSITA' E DUELLI CHIAVE

Non scendiamo troppo nel dettaglio dei precedenti: giusto qualche nozione. Il più recente è quello della finale di Champions di Berlino 2015, quando a trionfare furono i blaugrana per 3-1. Nel 2003 l'ultima vittoria juventina, targata Zalayeta: al Camp Nou finì 1-2, in campo c'era Luis Enrique ma da calciatore catalano.

Ovviamente il grosso della sfida verrà deciso dal duello tattico fra l'allenatore spagnolo e quello bianconero. Ma c'è un altro dualismo interessante: quello fra due dei centravanti più forti del mondo, ovvero Higuain contro Suarez. 27 e 32 gol in stagione e pregressi leggendari: chi la spunterà stasera? Lo scopriremo dalle 20:45 in poi.