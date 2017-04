Champions League: Juventus - Barcellona. I convocati e la probabile formazione

Tuttosport.com

Ritorna Mandzukic tra i convocati e soprattutto tra i titolari. Importantissima la sua presenza. Problemi risolti anche per Pjanic che dovrebbe affiancare Khedira nei due di centrocampo.

Ecco la lista dei convocati:

Nessuno escluso nella lista per la Champions League ad eccezione di Mandragora. Oggi la squadra ha svolto la propria seduta di rifinitura in vista della partita di domani. Fondamentali le scelte dal primo minuto, ancor più di quelle a partita in corso. Chi non sarà tra i titolari, ovviamente, si giocherà uno dei 7 posti messi a disposizione per la panchina.

Nel frattempo arrivano parole d'elogio da parte di Luis Enrique e Mascherano per la Juventus e per Allegri in conferenza stampa. Partita combattuta ma leale, questa la previsione. Un confronto totale, tecnico, psicologico e fisico.

L'undici di casa - Nessun dubbio per Allegri, batteria d'attacco di impatto, con Mandzukic e Cuadrado al largo, Dybala ad accendere Higuain. Detto di Khedira e Pjanic, spazio al settore di difesa. Il tecnico punta sulla voglia di rivalsa di Dani Alves, laterale di destra, e sulla spinta di Alex Sandro. Bonucci e Chiellini cerniera a protezione di Buffon.