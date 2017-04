Juventus, Higuain: "Vogliamo realizzare il sogno di vincere la Champions"

Gonzalo Higuain, tuttosport.com

Gonzalo Higuain è arrivato alla Juventus di fatto per un solo motivo. Con lui i bianconeri erano convinti di poter fare quel salto di qualità in avanti necessario per giocarsi la Champions League fino in fondo, con la speranza di poter vincere anche quella Coppa sfuggita di mano contro il Barcellona nel 2015. Proprio i balugrana saranno gli avversari dei bianconeri nei quarti, con la Juventus che non parte favorita, ma nemmeno battuta contro la squadra di Luis Enrique.

Al sito della UEFA Higuain ha parlato del Barcellona che si aspetta a Torino nella sfida d'andata: "Saranno carichi di fiducia dopo l'impresa contro il PSG. Il calcio cambia in fretta, tutti si aspettavano il Barcellona eliminato e invece ce l'hanno fatta. A Parigi hanno staccato la spina e non credo possa avvenire nuovamente. Abbiamo il vantaggio di giocare prima in casa per poter ottenere un buon risultato che ci permetta di avere possibilità reali a Barcellona. Non dovremo togliere il piede dall'acceleratore, nemmeno per un secondo." L'argentino poi ribadisce il grande sogno di tutta la squadra: "Quando la Juventus ha voluto acquistarmi, pagando la clausola, ho dovuto prendere una decisione difficile. Ho spiegato più volte le motivazioni e sono molto felice della scelta fatta.

Qui ho conosciuto belle persone, con una mentalità vincente ed è questo che mantiene la Juve al top da tanto tempo. Unirmi ad un club così vincente era uno degli obiettivi che mi ero prefissato: sono qui per aiutare la squadra a continuare su questa scia. Vincere la Champions? Lo spero, sono qui per questo. Stiamo lottando anche per il sesto Scudetto consecutivo e per la Coppa Italia, anch'essi grandi obiettivi. Vincere il sesto scudetto sarebbe un'impresa senza precedenti in Italia, così come vincere la terza Coppa Italia di fila sarebbe qualcosa che nessuna squadra ha mai fatto. Naturalmente, la Champions è un sogno che vogliamo realizzare, ma senza dimenticarci degli altri due obiettivi."