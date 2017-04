Juve, il day-after Barcellona è d'allenamento: le ultime da Vinovo verso la sfida col Pescara

Tomàs Rincon in primo piano in uno scatto dall'allenamento di oggi. | Juventus.com

Si gioca ogni tre giorni in casa Juventus. Quella di oggi è stata per tutto il popolo bianconero una giornata di festa, visto il trionfale 3-0 ai danni del Barcellona in Champions League di ieri sera, ma non per questo sono accettate pause negli allenamenti: sabato si torna in campo, contro il Pescara all'Adriatico, e Madama vuole ottenere 3 punti importanti in chiave scudetto.

I calciatori scesi in campo ieri sera da titolari hanno effettuato una semplice sessione di scarico post-gara, classica, mentre il resto del gruppo dopo una fase di riscaldamento ha effettuato il classico lavoro di affinamento tecnico, lavorando principalmente sul fondamentale del tiro in porta. Domani tutti gli effettivi a disposizione (vale a dire ogni tesserato della Signora salvo l'infortunato Pjaca) parteciperanno insieme ad un allenamento di vigilia prima della partenza per l'Abruzzo.

Visti i due impegni europei ravvicinati, per non rovinare quanto fatto ieri sera Allegri dovrebbe optare per un amplissimo turnover nel match di sabato. La squadra capeggiata da Zeman è d'altronde ultima in classifica e ci sta pensare che anche le seconde linee bianconere possano affrontare al meglio questo match. Non dovrebbe riposare Buffon in porta, ma il comparto difensivo davanti a lui nel solito 4-2-3-1 dovrebbe essere stravolto: ecco che i terzini diventerebbero Lichtsteiner ed Asamoah, con Rugani a far coppia con uno fra Barzagli (favorito) e Benatia in mezzo vista la squalifica di Bonucci. In mediana, sicuro di giocare Marchisio, che al suo fianco avrà uno fra Rincon e Pjanic: il venezuelano è al momento avanti nelle quotazioni, considerando anche le condizioni imperfette del bosniaco che lo avevano costretto in panchina nella partita contro il Chievo di domenica scorsa. Anche gli esterni d'attacco dovrebbero essere Lemina e Sturaro, poichè Cuadrado necessita di rifiatare e le condizioni fisiche di Mandzukic sono in questo momento non proprio ottimali. Il duo argentino formato dal trequartista Dybala e dalla punta Higuain dovrebbe invece restare inalterato per garantire comunque un'ottima resa offensiva. Di seguito dunque quello che potrebbe essere l'11 che vedremo in campo nel prossimo turno di Serie A:

(4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Rugani, Asamoah; Rincon, Marchisio; Lemina, Dybala, Sturaro; Higuain.