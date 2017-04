Google Plus

Juventus, Dybala sarà la tua bandiera: rinnovo fino al 2022

Dopo due gol e una vittoria esaltante sul Barcellona, continua alla grande la settimana di Paulo Dybala e dei tifosi bianconeri. Sembra infatti che la Joya bianconera abbia finalmente posto il suo autografo sul rinnovo contrattuale che lo legherà al club di Corso Galileo Ferraris fino all'estate 2022. Ricordiamo che Dybala è legato alla Juventus con il contratto precedente fino al 2020 ed il rinnovo fino al 2022 è il massimo consentito dai regolamenti italiani che non prevedono contratti oltre i cinque anni.

L'intesa tra il giocatore argentino e la società del presidente Agnelli era stata trovata già da tempo, ma finalmente è arrivata la firma a suggellarla. Il numero 21 bianconero arriverà a guadagnare sette milioni di euro, che lo porteranno al livello di Higuain e al massimo salariale previsto dal tetto imposto dal club sabaudo. Il nodo che però manteneva in stand-by la firma di Dybala riguardava gli accordi di sponsorizzazione e i conseguenti diritti d'immagine. Il giocatore li voleva per sé, la società invece è riuscita ad ottenere la divisione di alcuni contratti di sponsorizzazione, che quindi verranno gestiti assieme ed anche i ricavi verranno divisi tra giocatore e società.

Questa scelta rende chiaro l'obiettivo della Juventus: rendere Dybala una bandiera del club. Il contratto fino al 2022 è una blindatura a tutti gli effetti, mentre l'accordo sui diritti d'immagine è un chiaro segnale a chi pensava che questo rinnovo fosse volto solo ad ottenere un'altra cifra record nelle prossime sessioni di mercato come fatto con Paul Pogba. La condivisione dei diritti d'immagine rende chiaro a tutti che la volontà del club e, più importante, del giocatore è quella di continuare a vestire il bianconero per molti altri anni. Dybala sarà a tutti gli effetti il nuovo volto della Juventus per i prossimi anni venire e probabilmente ne diventerà anche il capitano dopo il ritiro di Gianluigi Buffon che dovrebbe avvenire dopo i Mondiali di Russia 2018.