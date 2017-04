Juve, possibile pagamento della clausola per Schick | Foto: spazioj

Una Juventus très Schick nel prossimo futuro. Il gioco di parole viene fuori abbastanza semplice quando è tirato in ballo il giovane calciatore della Sampdoria. Il classe '96, uscito alle luci della ribalta nella stagione in corso, sembra essere l'oggetto dei desideri di molte squadre tra cui proprio i campioni d'Italia. Il fiuto per le clausole di Marotta e Paratici ha trovato in Patrik Schick un vero e proprio affare, dato che la cifra ammonta ad appena 25 milioni di euro.

I contatti tra l'entourage del calciatore e la dirigenza blucerchiata per l'innalzamento della clausola rescissoria a 40 pare essersi arenata a causa delle perplessità del primo. Più facile che il calciatore possa vendersi per la prima cifra che non per la seconda. Una distanza netta che accende un duello a distanza tra l'Inter, già interessata da tempo al ceco, e la Juventus, disposta a lasciare il giocatore a Genova un altro anno. Proprio quest'ultimo punto potrebbe pendere a favore dei bianconeri, dato che Schick richiede minuti per giocare e potrebbe crescere costantemente un'altra stagione sotto il dosatore Giampaolo.

Un'operazione che ricalcherebbe quella fatta con l'Atalanta per l'acquisizione di Mattia Caldara. Firma sul contratto e prestito annuale al club d'appartenenza in cui può completare la maturazione e risultare pronto al momento dello sbarco sotto la Mole. Mossa astuta e che trova consensi, ennesima dimostrazione di quanto la Juventus tenga molto al panorama dei giovani sul suolo nazionale. Quasi un segno del destino quello di Schick, al debutto da titolare e in rete proprio allo Stadium nel 4-1 dello scorso Ottobre.

In stagione ha collezionato 25 presenze in A con appena sette presenze dal 1' e ben 7 reti sulle otto totali segnate da subentrato. Schick ha già debuttato con la Repubblica Ceca lo scorso 24 Maggio, andando a segno nel 6-0 contro il Malta in appena 24' concessi dal tecnico Vrba. Un vero e proprio jolly dalla panchina che deve senz'altro migliorare nella gestione totale dei 90'. Un talento che la Juventus non vuole farsi scappare e che andrebbe ad aggiungersi ad altri giovani in rampa di lancio come Kean, Orsolini e Bentancur.