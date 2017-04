Pescara - Juventus: i convocati e la probabile formazione bianconera

Juventus.com

La Juve va a Pescara e fa riposare alcuni uomini chiave. Non convocati Khedira e Buffon. Al posto del portierone ci sarà Del Favero, con Neto che sarà il titolare. Squalificato Bonucci. Rientrano Mattiello e Mandragora ma, non Kean che però ha ripreso a correre.

Ecco la lista dei convocati:

Allegri, in conferenza, ha svelato qualche dubbio sulla formazione. Al 100% giocheranno Neto, Barzagli, Dybala, Mandzukic e Higuain. Per il resto sarà un turnover abbastanza ampio con il ballottaggio Rugani/Benatia per il posto da titolare al fianco di Barzagli. A completare il quartetto difensivo saranno Asamoah e Lichtsteiner. A centrocampo dovrebbero rivedersi Marchisio e Rincon, mentre Lemina è in vantaggio su Cuadrado per il posto sulla fascia destra.

Ecco la possibile formazione: