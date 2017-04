Pescara - Juventus in diretta, LIVE Serie A 2016/17 (15:00)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Pescara-Juventus, match valido per la 32esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2016-2017, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 15:00 - verrà fischiato dall'arbitro Di Bello.

Diretta Pescara-Juventus

QUI PESCARA

I biancazzurri sono reduci da due pareggi consecutivi: il primo, contro il Milan, aveva portato una ventata d'aria positiva in Abruzzo; il secondo, ottenuto settimana scorsa con l'Empoli, non è stato accolto così bene. Nel match in Toscana, infatti, i sostenitori del Delfino speravano in un risultato migliore.

Sembra dunque giunta al capolinea l'avventura del fanalino di coda attuale nella massima lega nazionale; dalle dichiarazioni però si può estrarre il chiaro messaggio dei calciatori: "si continuerà a lottare" finchè non sarà la matematica a sancire la definitiva sentenza della retrocessione.

Per la gara di oggi mancheranno Stendardo, Benali (infortunati) e Bovo (squalificato). Altro elemento in forte dubbio era Bahebeck, sulle cui condizioni però circola attualmente un lieve ottimismo; in settimana, inoltre, è stato deferito dalla Lega il centrocampista Bruno, ora regolarmente a disposizione.

Zeman dovrebbe puntare su un 4-3-3. In porta c'è Bizzarri; davanti a lui larghi Zampano e Biraghi, con in mezzo Campagnaro e Coda. A centrocampo conferma per l'oro nero Coulibaly assieme a Memushaj e Muntari. In avanti, Bahebeck non dovrebbe essere rischiato: spazio a Brugman al fianco di Caprari e Cerri.

Live Pescara-Juventus

QUI JUVENTUS

Per i bianconeri, la settimana è stata d'oro: prima il successo calmissimo col Chievo, senza alcun rischio; poi la straripante vittoria di martedì ai danni del Barcellona per 3-0. Adesso Madama torna in trasferta, ma non vuole assolutamente per questo abbassare il ritmo delle sue vittorie...

Oggi intanto, in vista del ritorno dei quarti coi blaugrana, verrà attuato un massiccio turnover: Allegri in conferenza stampa ha già rivelato buona parte dell'11 che scenderà in campo, confermando che sarà Marchisio a guidare il centrocampo, ad esempio, o che sarà Neto a presiedere i pali.

Non c'è turnover che tenga per Dybala, che è stato implacabile nell'ultimo periodo e per questo non escluso oggi. L'unico indisponibile per problemi fisici fra le fila bianconere è Pjaca, alle prese con una rottura del crociato; mancherà anche Bonucci, causa sanzione disciplinare di una giornata.

Allegri non si discosterà dal suo 4-2-3-1. A guidare l'attacco ci sarà il già citato Dybala, fresco di rinnovo, insieme ad Higuain; larghi sulle fasce invece Lemina e Mandzukic. Andando a ritroso troviamo Rincon e Marchisio, con ancora più dietro la difesa composta da Lichtsteiner, Barzagli, Rugani e Asamoah. Neto in porta.

Diretta live Pescara-Juventus

STATISTICHE E CURIOSITA'

Senza scendere nel dettaglio dei precedenti, vi diamo giusto le nozioni più importanti: i pescaresi hanno vinto l'ultima volta nel 1992-1993, addirittura per 6-1. Da allora solo sconfitte. L'allenatore Zeman ha invece avuto un rapporto sempre travagliato con la Signora, ma non si è definito un suo rivale in conferenza stampa.