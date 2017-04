Serie A: le formazioni ufficiali di Pescara-Juventus

Source photo: blackwhiteredallower.com

Diramate le formazioni ufficiali di Pescara- Juventus, match valido per la trentaduesima giornata di Serie A. Proponendo il proprio gioco notoriamente offensivo, Zdenek Zeman sceglie Coulibaly e Brugman ai lati del confermatissimo Caprari. Fiorillo in porta, protetto dalla retroguardia a quattro formata da Zampano, Campagnaro, Coda e Biraschi. Nella zona mediana del campo, infine, Bruno e Memushaj ai lati di Muntari.

Consueto 4-2-3-1, poi, per la Juventus, che rinuncia ad alcuni titolari in vista del ritorno di Champions contro il Barcellona. Davanti a Neto, Barzagli e Rugani, con Lichtsteiner ed Asamoah sulle fasce. In mediana, torna titolare Claudio Marchisio, affiancato dall'ex Roma Pjanic. Nessuna sorpresa, infine, in attacco, dove Gonzalo Higuain parte titolare sostenuto dalla folta trequarti formata da Cuadrado, Dybala e Mandzukic.

Ecco, dunque, gli schieramenti ufficiali:

Pescara (4-3-3): Fiorillo; Zampano, Campagnaro, Coda, Biraghi; Bruno, Muntari, Memushaj; Cooulibaly, Caprari, Brugman. All: Zeman.

Juventus (4-2-3-1): Neto; Lichtsteiner, Barzagli, Rugani, Asamoah; Marchisio, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All: Allegri.