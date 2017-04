Infortunio Dybala: la Juve resta col fiato sospeso, prossime ore decisive

Il dolore de la Joya dopo lo scontro con Sulley Muntari | foto www.imagephotoagency.it

La Juventus vince 2-0 a Pescara, grazie alla doppietta di Gonzalo Higuaìn, ma questo importante successo potrebbe costar caro. Durante la gara, infatti, Paulo Dybala viene sostituito da Stefano Sturaro dopo un pesante scontro con Sulley Muntari, centrocampista del Pescara, che ha costretto la joya ad abbandonare il terreno di gioco per problemi alla caviglia.

Antenne drizzate e allerta immediata per i tifosi bianconeri, che alla vigilia del secondo leg contro il Barcellona al Camp Nou, rischiano di vedersi privi dell’uomo che decise l’andata con una doppietta. A scatenare ulteriormente la preoccupazione è stata la foto che immortala il giovane di Laguna Larga con una vistosa fasciatura alla caviglia destra, al termine della sfida dell'Adriatico:

Secondo Sky Sport, si dovrebbe guardare con ottimismo a questa situazione, che pare non essere grave come pareva sin dai primi istanti. Le prossime ore, comunque, saranno decisive e significative per capire se il fenomeno argentino sarà presente nella delicatissima gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League, contro il Barcellona di Luis Enrique. Nel frattempo, il mondo Juve resta con il fiato sospeso, e prega per un ritorno quanto più prematuro possibile di Paulo Dybala.