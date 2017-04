Barcellona - Juventus in diretta, LIVE Champions League 2016/17 (20:45)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Barcellona-Juventus, match valido per il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2016-2017, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Kuipers.

Diretta Barcellona-Juventus

QUI BARCELLONA

I blaugrana sono tornati alla vittoria contro la Real Sociedad nell'ultimo turno di campionato, dopo la clamorosa sconfitta contro il Màlaga nella giornata precedente. Momento di forma che rappresenta la discontinuità tipica di Messi e co. in questa stagione: picchi altissimi alternati a crolli clamorosi.

In Liga il distacco dei catalani dalla vetta, detenuta dal Real Madrid, è di soltanto 3 punti, ma i Blancos devono recuperare una partita. Nella Copa del Rey invece è stato eliminato l'Atlético Madrid, perciò gli spagnoli hanno ottenuto l'accesso alla finale; solo la coppa nazionale sarebbe però troppo poco.

Perciò la Champions League rischia di diventare l'unico sbocco per salvare la stagione agli occhi del pubblico; per gli odierni avversari non è una buona notizia. E con l'addio annunciato di Luis Enrique a fine stagione, ecco che i blaugrana potrebbero voler ripagare al meglio il proprio allenatore attuale.

Una foto dell'esultanza di Sergi Roberto, Piquè e André Gomes dopo il gol decisivo per il passaggio del turno contro il Paris Saint-Germain (gara terminata sul 6-1). | corrieredellosport.it

Il motto di questa sera è sempre quello: bisogna rimontare il 3-0 dell'andata, emulando quanto già è stato fatto agli ottavi, quando il PSG venne battuto per 6-1 al ritorno rimontando in maniera leggendaria uno svantaggio di 4 gol. Ci vuole massima attenzione e nessuna paura al Camp Nou...

L'attuale mister blaugrana ha fissato il target-rimonta a 5 gol in conferenza stampa; certo ci sono molte differenze fra i campioni di Francia e la Signora. Le speranze dei tifosi risiedono quasi tutte nel tridente offensivo, capace di qualsiasi cosa; ma molto dipenderà anche dalla difesa, traballante una settimana fa.

Gli indisponibili, per gli attuali campioni di Spagna, sono 3: il primo è il lungodegente Aleix Vidal, completano la lista Arda Turan (che non ce l'ha fatta a recuperare) e Rafinha (stagione finita). Recuperato dalla squalifica dell'andata Sergio Busquets, fondamentale per la fase difensiva della sua squadra.

Sempre la scivolata dello spagnolo, che esulta per una rete storica. | eurosport.com

Luis Enrique dovrebbe puntare su un 4-3-3. In porta c'è Ter Stegen; davanti a lui, al fianco di Piquè, dubbio fra Umtiti (favorito) e Mascherano, in condizioni imperfette. I terzini sono Sergi Roberto e Jordi Alba. Rakitic, Sergio Busquets ed Iniesta (ieri ai microfoni) formano il centrocampo. Messi, Suarez e Neymar in attacco.

Live Barcellona-Juventus

Il probabile 11 di Luis Enrique schierato con un 4-3-3. | VAVEL.com via footballuser.com

QUI JUVENTUS

Due successi per 2-0 le ultime partite dei bianconeri nei propri confini nazionali. Il primo, in casa, contro il Chievo; il secondo, in trasferta, contro il Pescara. Partite dal coefficiente di difficoltà non estremamente alto, ma nemmeno scontate, e che hanno portato 6 punti importanti in ottica titolo.

Sembra infatti che per il sesto anno di fila ci stiamo avviando ad una vittoria dei torinesi in Serie A; Madama si può ritenere favorita anche nella finale di Coppa Italia che affronterà, avendo eliminato il Napoli, a giugno prossimo (non ufficialmente ma di fatto) in casa della Lazio, all'Olimpico.

L'Europa rischia di diventare un tabù dalle parti di Corso Galileo Ferraris. Certo ci vorrebbe uno sprofondo totale per vedere fuori gli juventini, che quando hanno vinto l'andata per 3-0 hanno sempre passato il turno, ma il fattore Camp Nou non è assolutamente da sottovalutare, anzi è da considerare un'arma degli spagnoli.

L'esultanza di tutti i bianconeri dopo il gol che firmava il 3-0 dell'andata: l'autore della marcatura era stato Chiellini. | corrieredellosport.it

Nonostante questo sembri andare contro una logica di base italianissima e difensivista, il diktat di tutti a Torino è stato lo stesso: bisogna segnare. In questo senso, il recupero di Dybala, uscito anzitempo per una botta alla caviglia sabato scorso, sarà utilissimo. La Joya si è fatto vedere pure all'andata.

Allegri ha ribadito più volte questo concetto nelle sue dichiarazioni pre-gara. Anche il bomber della squadra Gonzalo Higuain, intervistato poco prima della partenza in terra iberica, si è detto fiducioso delle potenzialità di tutta la squadra campione d'Italia; lui, in questo stadio, non ha mai fatto gol in 10 precedenti.

I bianconeri faranno a meno del solo Pjaca per il match di oggi: il croato sarà assente per molti mesi. Abbiamo già detto di non avere alcun dubbio sulle condizioni del fenomeno Dybala, regolarmente a disposizione già da alcuni giorni dopo lo spavento preso in terra abruzzese.

Dybala festeggia il gol del momentaneo 2-0 all'andata (gara terminata sul 3-0). | lapresse.it

Allegri non cambierà, a meno di sorprese, l'11 dell'andata. In porta c'è Buffon. Lo difendono Dani Alves, che ha parlato in conferenza stampa, Bonucci, Chiellini ed Alex Sandro. In mediana c'è la solita coppia Khedira-Pjanic. Le chiavi dell'attacco sono affidate a Higuain: dietro di lui, Cuadrado, Dybala e Mandzukic.

La risposta di Allegri: 4-2-3-1. | VAVEL.com via footballuser.com

Diretta live Barcellona-Juventus