Le ultime da Vinovo: dopo il sorteggio, squadra in campo

I bianconeri hanno assistito ai sorteggi di Champions League già pronti per l'allenamento. Al termine della cerimonia di Coppa, dunque, seduta importante in vista dell'impegno in agenda nel week-end. Cuadrado ha lavorato a parte seguendo un programma personalizzato.

Il comunicato della Juventus:

"Hanno atteso di conoscere il loro avversario in semifinale di Champions League, i bianconeri, prima di tornare a concentrarsi solo ed esclusivamente sulla prossima partita, quella che fra due giorni li vede opposti al Genoa allo Juventus Stadium. In tarda mattinata la Juventus si è così allenata a Vinovo, in una giornata assolata ma fresca. Dopo l’iniziale riscaldamento, i bianconeri si sono divisi in due gruppi: uno si è dedicato a esercizi con la palla, con un iniziale “torello”, e l’altro ha continuato a impegnarsi sulla parte atletica. Lavoro personalizzato, invece, per Juan Cuadrado. Domani è giornata di vigilia: la squadra sarà in campo al pomeriggio, mentre alle 12 Mister Allegri incontrerà i giornalisti nella Sala Stampa del Media Center di Vinovo per la consueta conferenza stampa".

Oggi Allegri svelerà qualche segreto di formazione, alcuni ritocchi potrebbero esserci rispetto alla formazione scesa in campo contro il Barcellona. Soprattutto in difesa, in attesa di scoprire novità su Marchisio. Cuadrado dovrebbe essere sostituito da Lemina, mentre la retroguardia potrebbe essere rifatta a nuovo. Asamoah, Barzagli, Rugani e Lichtsteiner potrebbero essere i titolari.

La Juventus è, in ogni caso, intenzionata a vendicare la sconfitta dell'andata, ma, soprattutto, a dar continuità a questo eccellente periodo. La signora ha eliminato il Barcellona, ma dovrà comunque rimanere con i piedi per terra, occorre chiudere il campionato e poi proiettarsi sul Monaco.