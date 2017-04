Juventus - Genoa in diretta, LIVE Serie A 2016/17 (20:45)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Juventus-Genoa, match valido per la 33esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2016/17, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Calvarese.

QUI JUVENTUS

I bianconeri sono al settimo cielo: settimana scorsa in campionato è arrivato l'agevole successo per 0-2 a Pescara, ma soprattutto mercoledì sera in Champions uno 0-0 al Camp Nou che è sembrato più una vittoria che un pareggio, perchè è valso il passaggio del turno alle semifinali europee.

Il sorteggio di Nyon, in questa chiave, ha accoppiato i campioni d'Italia col Monaco; come però ha sottolineato l'allenatore Allegri in conferenza stampa, i pensieri per il doppio confronto con i francesi arriveranno dopo: oggi è un possibile match-point per il titolo, non matematico ma di fatto.

Oltre al lungodegente Pjaca, il tecnico dei torinesi ha scelto di escludere per questo match Buffon, che starà a riposo: il capitano non è stato convocato. Squalificato Pjanic; recuperato invece a pieno regime Marchisio, che era stato fuori nella trasferta settimanale spagnola.

Da destra verso sinistra: Dybala, Cuadrado e Marchisio festeggiano Higuain dopo un suo gol. | ibtimes.com

Allegri dovrebbe puntare ancora sul 4-2-3-1. In porta subentra Neto. Turnover in difesa, con anche Bonucci (intervistato in settimana) out. Giocano Lichtsteiner, Barzagli, Benatia e Asamoah. In mediana, Marchisio si affianca a Khedira. Ballottaggio fra Lemina (favorito) e l'acciaccato Cuadrado sulla destra, gli altri sulla trequarti sono Dybala e Mandzukic. Higuain di punta.

La probabile formazione di Allegri, schierata con un 4-2-3-1. | VAVEL.com via footballuser.com

QUI GENOA

I rossoblù, dopo il ritorno di Juric alla guida della squadra, si sono mostrati subito rinati nella scorsa giornata: è arrivato un ottimo pareggio per 2-2 con la Lazio. Oggi l'impegno però sarà di caratura differente: bisognerà fare assolutamente di più per provare a fare risultato.

Lo stesso tecnico di origine slava ha però confermato la possibilità di fare risultato, giocando con "grinta, forza ed impegno". Certo non sarà semplice: sono tanti i tesserati inutilizzabili per i liguri: fra questi spicca Perin, che si è rotto un crociato ma sembra stia accorciando i tempi del rientro.

L'esultanza di Simeone, la freddezza di Pjanic: uno scatto che fa comprendere che giornata fu per le due compagini. Era un girone fa: il Genoa vinse per 3-1. | quotidiano.net

Pesano pure le lunghe squalifiche di Izzo (per calcioscommesse) e Pinilla (causa intimidazioni all'arbitro). Si aggiunge a queste quella data a Rigoni, solo per questo turno. Inoltre, non saranno oggi della partita Rubinho (ex di giornata), Morosini e Taarabt per infortuni vari. Insomma, non mancano di certo i problemi...

Juric punterà sul suo solito 3-4-3. In porta ecco Lamanna. I tre centrali saranno Munoz, Burdisso e Gentiletti, stando alle ultime indicazioni. I tornanti invece portano i nomi di Lazovic e Laxalt, con in mezzo la coppia Miguel Veloso-Cataldi. In attacco, è Ntcham a completare il trio con Simeone (che ha parlato ai microfoni in settimana) e Palladino.

La risposta di Juric si schematizza con un 3-4-3. | VAVEL.com via footballuser.com

ANDATA E STATISTICHE

All'andata il risultato fu clamoroso: in mezz'ora i rossoblù si portarono sul 3-0, cancellando i bianconeri dal campo. La gara finì 3-1 ed è l'unica delle ultime 138 di campionato in cui i campioni d'Italia hanno subito più di 2 gol. Non scendiamo nel dettaglio dei precedenti: sappiate che però il Grifone non vince in casa della Signora dal 1991.