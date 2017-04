Verso Juve-Genoa - Match point-scudetto per i bianconeri

Allegri in conferenza stampa. Foto: Twitter

Questa sera la Juventus affronterà il Genoa nel posticipo della trentatreesima giornata di Serie A. I bianconeri sono reduci da uno straordinario periodo di forma e dall'estasi in seguito al passaggio alle semifinali di Champions League, dove affronteranno il Monaco. Secondo il tecnico Massimiliano Allegri, i francesi non hanno la storia della Juve, ma non sono comunque una squadra da sottovalutare. Inoltre, il club monegasco può contare su giovani di alto livello.

L'allenatore juventino, però, invita i suoi ad accantonare per qualche giorno ogni pensiero sul doppio confronto europeo e pensare ai prossimi impegni di campionato. Infatti, la Vecchia Signora​, prima della trasferta nel Principato, deve affrontare sia il Grifone ​che l'Atalanta a Bergamo. Saranno due partite fondamentali per conquistare un'altra fetta importante dello scudetto.

Per quanto riguarda la formazione, i dubbi riguardano soprattutto il reparto difensivo. Gianluigi Buffon usufruisce di un turno di riposo e non viene convocato, dunque sarà Neto a difendere la porta. Sulle fasce, il duo brasiliano Alves-Sandro sarà sostituito da Stephan Lichtsteiner e Kwadwo Asamoah; al centro, invece, i favoriti sembrano essere Medhi Benatia e Andrea Barzagli. Il marocchino, che non ha giocato col Pescara, è in ballottaggio con Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, ma potrebbe giocare anche per far riposare i due azzurri; Barzagli, invece, ha come contendente Daniele Rugani. Meno dubbi ci sono per quanto riguarda il centrocampo, dove Sami Khedira sarà affiancato a Claudio Marchisio: il Principino ​rileva Miralem Pjanic, assente per squalifica.

Neto sostituirà Buffon questa sera. Foto: Tutto Mercato Web

In attacco, Allegri recupera il ​millennium boy ​Moise Kean che ritorna nella lista dei convocati. Sicuri di una maglia Mandzukic, Dybala e Higuain, più incerto l'impiego di Juan Cuadrado. Il colombiano è uscito acciaccato dal Camp Nou e potrebbe essere sostituito da uno scalpitante Mario Lemina.

Claudio Marchisio sarà titolare al posto di Pjanic. Foto: Twitter

Probabile formazione: (4-2-3-1) Neto; Asamoah, Benatia (Bonucci, Chiellini), Barzagli (Rugani), Lichtsteiner; Khedira, Marchisio; Mandzukic, Dybala, Lemina (Cuadrado); Higuain.

A disposizione: Audero, Del Favero; Chiellini, Alex Sandro, Mattiello, Bonucci, Dani Alves, Rugani; Sturaro, Rincon, Mandragora; Cuadrado, Kean. All.: Massimiliano Allegri