Juventus - Opzione Bernardeschi e Douglas Costa per la Sampdoria

Juve - Opzione Bernardeschi e Douglas Costa per la Samp (foto: twitter)

Dopo le peripezie della Nazionale, il nostro calcio torna a concentrarsi sul campionato di Serie A. In particolare la Juventus dovrà essere in grado di ridare subito sicurezza al blocco azzurro per evitare che la cocente delusione dei play-off mondiali si ripercuota anche sulle prestazioni in bianconero. Domenica la squadra di Allegri farà visita alla Sampdoria, sul campo sempre difficile di Marassi, e l'idea dell'allenatore bianconero è quella tentare qualcosa di nuovo in vista di un serratissimo filotto di partite importanti.

Contro i blucerchiati potrebbero partire titolari sugli esterni Douglas Costa - che ha assistito dalla panchina allo 0-0 del suo Brasile contro l'Inghilterra - e Federico Bernardeschi, anche lui reduce dalla disfatta mondiale dopo soli 15 minuti in campo con l'Italia, peraltro fuori ruolo. Quella di Marassi potrebbe essere la partita del riscatto per entrambi, con la possibilità per Mandzukic di restare a riposo dopo aver giocato tutti i 90 minuti della sfida di ritorno con la sua Croazia in Grecia, che ha assicurato la qualificazione ai balcanici. Il croato aveva saltato la gara d'andata per le sue non perfette condizioni fisiche, che avevano ipotizzato addirittura un ritorno anticipato a Vinovo. Inoltre le condizioni di Juan Cuadrado sono ancora in dubbio: il colombiano è rientrato anticipatamente in Italia per un affaticamento agli adduttori e sta svolgendo lavoro differenziato, cercando di recuperare la condizione il prima possibile.

Si tratta di una sfida ostica per i bianconeri quella di Genova, sia per il valore dell'avversario (sesto in classifica con una gara in meno e in piena lotta per un posto in Europa) sia perché i match dopo una sosta sono sempre carichi di incognite, non per niente l'ultima sconfitta in campionato della Juventus è arrivata proprio dopo la pausa delle nazionali. Allegri dovrà ben valutare le scelte di formazione, perché a breve all'Allianz Stadium arriverà il Barcellona.