Juventus, Orsolini non gioca: torna a Gennaio? | Twitter Juventus

La Juventus in estate ha deciso di mandare i suoi due prospetti più importanti dell'attacco in prestito a due squadre di Serie A: Moise Kean è finito all'Hellas Verona, Riccardo Orsolini all'Atalanta. Se sull'ex attaccante della Primavera bianconera non era riposta molta fiducia per la sua prima stagione sui grandi, ce n'era molta sull'attaccante ex Ascoli che nel Mondiale Under 20 aveva fatto faville.

L'avventura di Orsolini a Bergamo, però, non è decollata. L'esplosione del gioiello bianconero è rimandata a causa dei soli centoquattordici minuti giocati in maglia nerazzurra tra campionato ed Europa League. E' evidente che il bottino è fin troppo magro per uno dei maggiori talenti italiani, ma Gasperini sembra non considerarlo come parte integrante dei suoi piani, lasciandogli solo le briciole, inutili per provare a mettersi in mostra. L'ex Ascoli sperava di trovare spazio in una squadra come quella bergamasca, da sempre indirizzata alla valorizzazione dei giovani, ma che questa volta sembra preferire glissare. I motivi di questo scarso impiego non sono facili da comprendere, sia per i cinque gol messi a segno nel Mondiale Under 20, sia per le continue buone prestazioni che il giocatore sta offrendo con la selezione Under 21, con cui ha anche segnato una rete nel 3-2 contro i pari età della Russia nell'ultima partita giocata dagli Azzurrini.

A causa di questo scarso utilizzo la Juventus sembra che stia pensando di far tornare Orsolini a Torino. La casa base è pronto ad accogliere il talento azzurro nel mercato invernale, dandogli la possibilità di allenarsi con i grandi campioni che affollano la rosa e soprattutto l'attacco di Madama. L'ex Ascoli è attualmente in prestito a Bergamo con la formula del prestito biennale, come Spinazzola, ma a meno di clamorosi ripensamenti da parte di Gasperini, il giocatore tornerà a Vinovo già nella prossima sessione di calciomercato.