Juventus - I convocati e la probabile formazione per la sfida contro la Sampdoria

Massimiliano Allegri ha designato gli uomini che partiranno in vista della trasferta a Genova. Il tecnico livornese ha stilato una lista di 23 giocatori che lo seguiranno per il match che si giocherà domani alle 15.00. Assente dalla lista il centrocampista uruguagio Rodrigo Bentancur, a cui sono stati dati giorni di riposo dopo gli impegni con la propria nazionale.

I CONVOCATI - 1 Buffon; 2 De Sciglio; 3 Chiellini; 4 Benatia; 5 Pjanic; 6 Khedira; 7 Cuadrado; 8 Marchisio; 9 Higuaín; 10 Dybala; 11 Douglas Costa; 12 Alex Sandro; 14 Matuidi; 15 Barzagli; 16 Pinsoglio; 17 Mandzukic; 21 Howedes; 22 Asamoah; 23 Szczesny; 24 Rugani; 26 Lichtsteiner; 27 Sturaro; 33 Bernardeschi

Presenti dunque i giocatori della Nazionale Italiana. Buffon, Barzagli e Chiellini sono stati convocati e probabilmente Chiellini potrebbe anche partire titolare. Ancora in gruppo Claudio Marchisio e da segnalare il rientro di Benedikt Howedes reduce da mesi di stop. Allegri non ha già annunciato i titolari in vista del match contro la Sampdoria ma si può già definire un 11 iniziale.

In attacco è in dubbio Dybala, l'argentino non dovrebbe scendere in campo da subito e al suo posto giocherebbe Bernardeschi. Douglas Costa invece sarebbe avvantaggiato sulla corsia di destra a discapito di Cuadrado. Il colombiano infatti non è al 100% della forma e non è garantita la sua presenza in campo sin dal primo minuto. Higuain invece comanderà l'attacco. In porta titolare Szczesny al posto di Buffon che riposerà.

La Juventus insomma non avrà vita facile al Marassi, contro una Sampdoria parecchio in forma. I blucerchiati hanno una delle migliori difese del nostro campionato e portare a casa i tre punti, per la squadra di Max Allegri non sarà uno scherzo. Inoltre i bianconeri aspettano un passo falso del Napoli che sarà impegnato contro il Milan. Dopo il k.o contro la Lazio la Juventus ha totalizzato 4 vittorie di fila che hanno conferito coraggio e sicurezza alla squadra. La partita di domani sarà importante anche da un punto di vista psicologico e i diretti concorrenti alla conquista del campionato non sembrano voler allentare la presa.