Sampdoria - Juventus: le pagelle dei bianconeri. Secondo tempo da dimenticare, Pjanic assente

Una sconfitta sicuramente inaspettata per la Juventus, che dopo un'ora di buon livello è collassata sotto i colpi di una grande Samp. Una prestazione sotto tono nella ripresa per i bianconeri, che dopo il 3-0 sono riusciti a proporre una reazione solo grazie ai singoli. Ancora una volta, dopo la pausa, la squadra di Allegri non riesce a proporre il meglio del proprio gioco. Queste le pagelle:

Wojciech Szczesny - voto 6 - Tiene in piedi la baracca con un grande intervento su Zapata, in precedenza forse poco reattivo sul gol del colombiano. Incolpevole sugli altri due gol.

Stephan Lichtsteiner - voto 4 - Dalle sue parti Zapata fa quello che vuole. Perde il contrasto più importante del match sulla rete dell'attaccante blucerchiato e in generale non sembra mai riuscire ad entrare attivamente nel match.

Daniele Rugani - voto 5.5 - Non una bruttissima partita la sua. Tiene bene per 60 minuti, poi affonda anche lui con tutta la barca.

Giorgio Chiellini - voto 5.5 - Il buco sul missile di Torreira è anche responsabilità sua, ma è tutto il reparto che dopo l'1-0 non ha girato più a dovere.

Kwadwo Asamoah - voto 5 - Non malissimo nel primo tempo, completamente in bambola nella ripresa. Si perde Zapata nell'occasione del miracolo di Szczesny e non crea più nulla di pericoloso dopo lo svantaggio.

Miralem Pjanic - voto 4.5 - Sottotono dal primo all'ultimo minuto, non sembrava quasi lui. Forse aveva bisogno di riposare, almeno stavolta. L'errore del secondo gol parte dalla mediana. (79' Matuidi s.v. - Entra nel momento peggiore e assiste alla quasi rimonta dei suoi compagni)

Sami Khedira - voto 4 - Imperdonabile la dormita sul 3-0 di Ferrari. Anche lui come il compagno ha responsabilità sul gol di Torreira, perdendosi Ramirez.

Juan Cuadrado - voto 5.5 - Recuperato all'ultimo minuto, fornisce una prestazione altalenante (come spesso ha abituato) dove al tanto movimento non corrispondono sempre tante occasioni create. Ha l'opportunità più ghiotta nel primo tempo e la spreca nel modo peggiore, addosso a Viviano. (72' Douglas Costa - voto 6.5 - Come sempre quando entra nel finale dà una marcia in più alla squadra. Prima lo ferma Viviano dopo un'azione personale, poi si procura il rigore che riapre il match.)

Federico Bernardeschi - voto 6.5 - Il migliore dei suoi nel primo tempo: movimento, assist (bellissimo quello su Higuain), visione di gioco. Nella ripresa cala anche lui. La svirgolata che porta all'incornata di Zapata è da circoletto rosso, ma in quell'azione i colpevoli sono tanti. (62' Dybala - voto 6.5 - Torna a segnare su azione ed è uno dei migliori nel finale. Un bel segnale di ripresa, ma non è bastato a recuperare il risultato.)

Mario Mandzukic - voto 4 - Il vero Mario è rimasto in Croazia. Questa è una brutta copia: lento, nervoso e fuori dal gioco, si divora un'occasione colossale a porta vuota.

Gonzalo Higuain - voto 6 - Tanto movimento e tanta voglia di fare. Il Pipita non si risparmia mai ed è anche freddo dal dischetto. Brucia l'errore sul contropiede che poteva regalare il pari alla Juve.

All. Massimiliano Allegri - voto 5 - Forse andava tenuto a riposo qualche giocatore in più. Mandzukic, Cuadrado e Pjanic per le condizioni in cui erano potevano anche non partire dall'inizio, e sarebbe stato meglio.