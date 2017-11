TERMINATA Champions League: Juventus-Barcellona in diretta LIVE. Pari e patta allo Stadium, il Barcellona è agli ottavi

Per questa sera è tutto, Francesco Palma e tutta la redazione di Vavel Italia vi salutano e vi ringraziano di essere stati con noi. Non finisce però la serata di calcio con tanti approfondimenti sul nostro sito su Juve-Barca e tutte le altre partite di questa sera.

E' stata una partita tiratissima, dove a tratti entrambe le squadre avrebbero potuto sbloccarla. Dopo un primo tempo alla pari nella seconda frazione molto meglio il Barcellona, soprattutto all'inizio. Troppi errori della Juventus che nel finale ha ritrovato lucidità e ha messo in seria difficoltà i catalani. 0-0 che permette comunque alla Juve di dipendere solo da se stessa, nell'ultima partita contro l'Olympiacos che però diventa assolutamente da vincere. Passa invece il Barcellona, primo posto matematico e qualificazione agli ottavi conquistata.

93' Finisce qui! Sorride Allegri uscendo dal campo. Un ottimo Barça e una Juve a tratti in difficoltà. Una Juve che comunque ha retto bene e che ha ancora tutta la qualificazione nelle proprie mani.

93' Tiene palla ora il Barça, 20 secondi alla fine

92' Benatia alto di testa sul successivo angolo

92' MIRACOLO DI TER STEGEN SU DYBALA! GRANDE GIRATA DELL'ARGENTINO

92' Crossa Dybala, allontana Busquets. Passato il primo minuto e mezzo di recupero, siamo a metà.

91' Fallo di Pique su Matuidi a sinistra, giallo

90' C'è solo la Juve in campo adesso

88' Ci prova comunque la Juve, nonostante i tantissimi errori tecnici commessi.

86' Fallo tattico di Digne su Dybala: giallo.

84' Pronto anche Blaise Matuidi. Fuori Douglas Costa.

82' DOUGLAS COSTA LARGO! Ottima ripartenza della Juventus, Dybala per il brasiliano che si inserisce tra le linee, ma strozza troppo il tiro al momento della conclusione.

80' Pronto anche Jordi Alba ad entrare, sostituendo Iniesta, che esce tra gli applausi dello Stadium

78' Juventus che sembra quasi impaurita. Non riesce ad imbastire un'azione d'attacco concreta e rischia troppo nella propria metà campo.

76' In quattro su Dybala, che guadagna una rimessa laterale

74' Prova adesso la Juve ad impostare a sinistra con Douglas Costa

72' Segna anche il terzo gol lo Sporting, con Bas Dost, 3-0 sull'Olympiacos. La Juve non può permettersi di fare passi falsi adesso.

70' Pronto Marchisio ad entrare, fuori Cuadrado

67' Altro errore di Cuadrado: salva Rugani su Digne

65' Ecco la mossa di Allegri: fuori Pjanic, dentro Bentancur

64' Altra palla persa da Cuadrado, bianconeri adesso fermi. Allegri deve pensare a qualche cambio

64' VA MESSI! ALTO DI POCO, MA BUFFON ERA SUL PALLONE

63' Calcio di punizione per il Barcellona, sul pallone Messi

61' Imposta con calma adesso il Barcellona, dopo una prima fase di ripresa all'attacco

60' Pjanic in verticale per Higuain, che si gira e manda alto. Ora la Juve c'è però

59' Cross verso Rugani. Colpo di testa alto.

58' Sinistro di Dybala deviato: calcio d'angolo

57' Si fa vedere finalmente la Juve dopo 12 minuti di assalto. Douglas Costa dentro per Dybala, che però controlla male e l'azione sfuma

56' Si procede al cambio: fuori Deulofeu, dentro Messi.

55' Sbaglia ancora Alex Sandro, altra palla regalata. Quanto soffre la Juve adesso

53' E' pronto ad entrare Messi. Momento difficilissimo per i bianconeri, rintanati nella propria area.

52' Giocata pazzesca di Deulofeu che supera sullo scatto Alex Sandro e mette in mezzo. Salva Benatia

51' Batte stavolta Deulofeu, palla allontanata ma continua l'azione dei catalani

50' C'è stata una deviazione, quindi calcio d'angolo. Dalla bandierina Rakitic sul secondo palo, Rugani si rifugia in angolo in contrasto su Pique

49' PARTE SUAREEEEEEEEEZ! ALTO DI POCHISSIMO.

48' Partito meglio il Barcellona in questo secondo tempo. Punizione pericolosa dal limite per un fallo su Iniesta da parte di Khedira

47' Si scalda Leo Messi a bordo campo, lo Stadium intanto carica la Juventus.

46' SI RICOMINCIA! CALCIO D'INIZIO DEL BARCELLONA STAVOLTA

45'+1 Finisce 0-0 il primo tempo, mentre sul campo dello Sporting i portoghesi vincono per 2-0 sull'Olympiacos per ora. In questo momento i bianconeri dovrebbero giocarsi tutto all'ultima giornata

45' Chiude in avanti il Barcellona: azione manovrata dei blaugrana, terminata però con un brutto tiro di Suarez

44' CHE AZIONE DI ALEX SANDRO! Discesona dalla sinistra e palla al limite per Dybala che si allarga a sinistra e manda alto un gran sinistro.

43' Tiro debole di Deulofeu: Buffon blocca senza problemi

41' Protesta Higuain dopo un fallo commesso su Iniesta, deve stare calmo l'argentino che in questo finale sembra un po' troppo nervoso

39' Tutto bloccato adesso, trovare spazi è durissima

37' Grande palla di Umtiti per lo scatto in profondità di Suarez, pescato però in fuorigioco

36' Scambio di Cuadrado con Dybala, il pallone di ritorno al limite è buono ma difficile e Cuadrado lo manda alto

33' Gran dribbling di Dybala su Paulinho, l'azione però non ha continuità.

30' Prima mezz'ora equilibrata, la Juventus ha creato qualcosina in più ma l'occasione più nitida è stata per il Barça.

29' VA GIU' PAULINHO IN AREA! AMMONIZIONE PER SIMULAZIONE! ERA VICINISSIMO L'ARBITRO

26' Azione manovrata della Juventus, poi però Pjanic sbaglia l'apertura e tutto svanisce

25' Nulla di fatto per questo calcio piazzato dei bianconeri, che però continuano la loro azione d'attacco.

Dal replay sembra che non abbia toccato nessuno nell'azione del palo. Legno quindi colpito da Rakitic

24' Alex Sandro guadagna un bel calcio di punizione dalla sinistra, superando Deulofeu e costringendolo al fallo

23' Sale adesso anche il pressing della Juventus, che va a prendere i difensori fin dalla loro trequarti

Traiettoria strana quella della punizione del croato, Paulinho (o forse Busquets) tocca a malapena nella confusione generale quel tanto che basta da mandare fuori causa Buffon. Pallone che si stampa sul palo

22' PALO CLAMOROSO! HA COLPITO PAULINHO SU CALCIO DI PUNIZIONE DI RAKITIC

20' Recuperà palla Iniesta a centrocampo e trova la difesa della Juve scoperta, Pjanic è costretto al fallo tattico con conseguente giallo

19' Buona la densità della Juventus a centrocampo

17' Dybala sfrutta una disattenzione di Rakitic, il tiro però non è perfetto e Ter Stegen blocca. Tanti errori in questa fase di partita

16' Baricentro molto alto quello del Barcellona, in fase d'attacco sono tutti nella metà campo bianconera.

15' Altro errore, stavolta di Cuadrado: retropassaggio suicida verso Buffon su cui si inserisce Iniesta, che non riesce però a sfruttare questa palla insidiosa.

14' Rischia Khedira con una brutta palla regalata a Deulofeu, ma la difesa bianconera è ben chiusa e lo stesso tedesco contribuisce a rimediare al suo errore

13' Ancora Douglas Costa pericoloso a sinistra, ma il cross viene intercettato dai blaugrana.

11' Ritmi che dopo la partenza-sprint si sono abbassati

10' Altro tiraccio di Paulinho dal limite, a lato.

7' Barça che inizia il suo possesso palla al limite, ma appena tenta la verticalizzazione la difesa della Juve chiude tutto

6' Applausi dell'Allianz Stadium per la chiusura in diagonale di Barzagli su Suarez, che aveva trovato uno spazio nell'inedita difesa bianconera

5' Gran palla di Dybala per Douglas Costa, cross dalla sinistra molto pericoloso, respinto da Pique

3' Risponde subito il Barça: azione di Semedo a destra per il suggerimento al limite su Paulinho, che per colpisce male e manda altissimo.

2' SUBITO DOUGLAS COSTA! Gran dribbling su Umtiti e palla allargata per Cuadrado, che gli restituisce il pallone in area di rigore. Il tiro del brasiliano e potente ma non molto angolato e Ter Stegen riesce a bloccare in tuffo.

2' Gara subito molto giocata a centrocampo, Barcellona che non si risparmia in pressing

1' SI COMINCIA! CALCIO D'AVVIO DELLA JUVENTUS

20:45 Tutto è pronto per il calcio d'inizio

20:43 Squadre in campo, parte l'inno della Champions League

20:35 Squadre rientrate negli spogliatoi. Altri 10 minuti e si gioca.

20:25 Continua il lavoro di riscaldamento delle due formazioni

20:15 Sorprende più di tutto l'assenza di Messi nell'11 titolare spagnolo. Circolano indiscrezioni su un possibile mancato accordo sul rinnovo, ma molto probabilmente si tratta solo di un turnover dovuto alla partita di Valencia.

20:08 I giocatori stanno entrando in campo per il riscaldamento

19:59 Anche il Barça cambia molto rispetto alla formazione preannunciata, in vista dell'importante big match di Domenica contro il Valencia.

Barcellona (4-3-3) - Ter Stegen; Semedo, Pique, Umtiti, Digne; Rakitic, Busquets, Iniesta; Paulinho, Suarez, Deulofeu

19:57 Ecco la formazione ufficiale della Juventus, con Massimiliano Allegri che sorprende tutti e schiera un inedito 3-4-2-1 dopo l'infortunio di Chiellini che ha costretto i bianconeri a cambiare all'ultimo minuto.

Juventus (3-4-2-1) - Buffon; Barzagli, Benatia, Rugani; Cuadrado, Pjanic, Khedira, Alex Sandro; Dybala, Douglas Costa; Higuain

19:55 Buonasera a tutti dall'Allianz Stadium! Qui per voi c'è Francesco Palma per commentare insieme questa importantissima sfida di Champions League tra Juventus e Barcellona

A volte ritornano, e ultimamente anche spesso: Barcellona e Juventus tornano a scontrarsi per la quarta volta in questo 2017 nella massima competizione europea, in una sfida che potrebbe risultare decisiva per la qualificazione di entrambi. Noi di Vavel Italia saremo qui, pronti a raccontarvi ogni istante di questa importantissima partita, il cui calcio d'inizio è previsto per le 20:45

Per entrambi è la partita chiave di questo girone di Champions League: i blaugrana non possono considerarsi ancora sicuri del primo posto e di conseguenza della prima fascia, dopo il pareggio in terra greca; dall'altra parte la squadra di Allegri ha bisogno ancora di risultati per poter passare il turno, perché i soli 3 punti di vantaggio sullo Sporting non permettono ai bianconeri di dormire sonni tranquilli.

Diretta LIVE Juventus-Barcellona

Ancora aperto per la Juve anche un piccolo spiraglio verso il primo posto, ottenibile però soltanto in caso di larga vittoria all'Allianz Stadium: per poter riequilibrare la situazione riguardante gli scontri diretti e potersi giocare tutto all'ultima giornata. Un pareggio qualificherebbe matematicamente i blaugrana in prima posizione, mentre una vittoria bianconera senza ribaltare il risultato del'andata rimetterebbe comunque la situazione in discussione, costringendo i catalani a non sbagliare nulla nella sfida finale contro lo Sporting Lisbona, che a loro volta potrebbero trovarsi fuori dai giochi in caso di vittoria della Juventus.

La disperazione bianconera dopo la partita d'andata | twitter

QUI JUVE

Bianconeri alla ricerca di un doppio riscatto: sia per la brutta sconfitta di Domenica in casa della Sampdoria, dove un buon primo tempo e un risveglio tardivo non sono bastati a salvare un match dove tante - troppe - cose sono girate storte, sia per il 3-0 subito al Camp Nou da un Barcellona capace di sfruttare al meglio i momenti di black-out della Juventus, che troppe volte in questa stagione ha perso la testa nei momenti peggiori.

Sarà importante per gli uomini di Allegri resettare tutto e non farsi prendere dall'ansia di vincere. La delusione di Domenica e la partita d'andata - dopo essere state sicuramente analizzate in lungo e in largo e da cui sono sicuramente stati tratti molti insegnamenti per il futuro - vanno prese e messe nel cassetto. I bianconeri hanno già dimostrato non molti mesi fa di poter ingabbiare i catalani, ed è impossibile che quella stessa squadra (con qualche innesto in più) non possa essere in grado di farlo nuovamente.

Champions League Juventus-Barcellona in diretta

L'esultanza dei bianconeri dopo la vittoria nei quarti di finale | twitter

Per farlo ci sarà ovviamente bisogno della migliore formazione possibile, dopo che il turnover a metà visto con la Samp non ha fruttato i risultati sperati, con alcuni giocatori che andavano evidentemente tenuti a riposo (come Pjanic e Khedira) e altri che invece potevano e dovevano essere utilizzati di più, come Douglas Costa. Dovrebbero essere almeno 5 i cambi rispetto all'11 visto a Genova, con Buffon che torna tra i pali e De Sciglio e Alex Sandro nuovamente titolari sugli esterni. Dubbi al centro della difesa su chi affiancherà l'inamovibile Chiellini: favorito Barzagli che però non è sicurissimo del posto perché scalpita Benatia, poco impiegato quest'anno; meno probabile invece l'ipotesi Rugani.

A centrocampo l'esclusione di Marchisio a Marassi potrebbe far pensare ad un impiego contro il Barça, ma sembra che accanto a Pjanic ci sarà Blaise Matuidi in mediana. Sulla trequarti, nel classico 4-2-3-1 di Allegri, torna titolare Dybala con il solito Higuain davanti, mentre sugli esterni c'è il solito ballottaggio a tre per i due posti: Cuadrado e Mandzukic dovrebbero essere favoriti, ma Douglas Costa contro la Samp ha dato segnali molto positivi, per cui va tenuto in considerazione fino all'ultimo.

JUVENTUS (4-2-3-1) - Buffon; De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Matuidi; Cuadrado(Douglas Costa), Dybala, Mandzukic(Douglas Costa); Higuain.

QUI BARCELLONA

Per i blaugrana è la trasferta chiave di questa prima parte di Champions League: agli uomini di Ernesto Valverde basta un punto per ottenere matematicamente il primo posto, ma davanti c'è un avversario intenzionato a vincere e che ha anche già vinto. Il risultato dell'andata non deve far dimenticare infatti ciò che è successo nella scorsa edizione, e per questo sarà necessaria una prestazione di alto livello per uscire indenni dall'Allianz Stadium.

La difficoltà nel match sta anche in ciò che verrà dopo: la Liga ha promosso il Valencia come principale antagonista dei catalani per la conquista del titolo, e proprio Domenica prossima bisognerà andare a giocarsi lo scontro diretto al Mestalla, per cui nemmeno il Barcellona può stare tranquillo in ottica campionato, e dovrà essere bravo ad eliminare ogni altro pensiero che possa distrarre dall'obiettivo di stasera.

Con Mascherano e Sergi Roberto indisponibili, Valverde ridisegna la formazione con qualche novità: al centro della difesa potrebbe giocare Vermaelen al fianco di Umtiti, con Semedo e Jordi Alba esterni e possibilità di rifiatare per Piquè. A centrocampo possibile l'utilizzo di Paco Alcacer a destra, al fianco dei soliti Rakitic, Busquets e Iniesta. Davanti solita coppia Messi-Suarez.

BARCELLONA (4-4-2) - Ter Stegen; Semedo, Vermaelen(Piqué), Umtiti, Jordi Alba; Paco Alcacer, Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez.

Appuntamento allora alle 20:45 per questa grande sfida di Champions League. Ad arbitrare sarà il serbo Milorad Mazic, coadiuvato dagli assistenti Ristic e Djurdjevic; addizionali saranno Djokic e Grujic, con Petrovic quarto uomo. Nessun precedente per la Juventus, ben tre invece per il Barça: l'arbitro serbo ha già diretto Barcellona-Spartak 3-2 del 2012/13, Barcellona-Milan 3-1 della stagione successiva e Barcellona-Manchester City 4-0 della scorsa edizione.