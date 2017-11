Juventus-Barcellona, i convocati: out Bernardeschi

Una sfida particolarmente importante e impegnativa quella che attende la Juventus all'Allianz Stadium contro il Barcellona in Champions League. La squadra di Allegri infatti ha il dovere di ottenere i 3 punti in casa propria per acquisire più sicurezza in vista del passaggio del turno. Massimiliano Allegri ha dato le ultime indicazioni nell'allenamento che hanno schiarito le idee al mister su chi convocare per questo match molto importante.

I CONVOCATI - 1 Buffon, 2 De Sciglio, 3 Chiellini, 4 Benatia, 5 Pjanic, 6 Khedira, 7 Cuadrado, 8 Marchisio, 9 Higuaín, 10 Dybala, 11 Douglas Costa, 12 Alex Sandro, 14 Matuidi, 15 Barzagli, 16 Pinsoglio, 17 Mandzukic, 21 Howedes, 22 Asamoah, 23 Szczesny, 24 Rugani, 27 Sturaro, 30 Bentancur.

[Foto presa da JuventusTwitter]

22 uomini a disposizione del tecnico livornese per battere i blaugrana. Bernardeschi non c'è a causa di un affaticamento alla coscia destra. Una scelta obbligata dunque per Allegri che ritrova però Bentancur che dopo la sosta nazionali torna in gruppo. Il tecnico ha comunque l'imbarazzo della scelta su chi schierare domani, ma si può già ipotizzare un 11 iniziale:

La gara contro la Sampdoria ha visto Asamoah titolare con Lichtsteiner sull'altra fascia. Contro il Barca dovrebbero partire dal primo minuto Sandro e De Sciglio vista l'esclusione dalla lista Champions del terzino svizzero. Allegri potrebbe preferire Matuidi a Sami Khedira e Pjanic ormai è una garanzia. Capitolo attacco da delineare. Mandzukic scalpita, ma ha fame di minuti anche Douglas Costa il quale si è rivelato spesso fondamentale in Champions. Higuain avrà invece il compito arduo di impensierire la retroguardia del Barcellona insieme a Dybala che giocherà alle sue spalle.