Juventus - Chiellini out contro il Barça. In campo Barzagli e Benatia

L'esultanza di Chiellini dopo il gol al Barcellona nei quarti di finale (twitter)

Brutta notizia dell'ultima ora per la Juventus, costretta a rinunciare a Giorgio Chiellini in vista dell'importantissima sfida contro il Barcellona. Il difensore bianconero ha avvertito un risentimento muscolare proprio nella giornata di oggi, probabilmente dovuto al grande stress fisico e mentale accusato in quest'ultimo periodo. Chiellini ha giocato praticamente tutte le partite disputate da Juve e nazionale in queste ultime settimane, e già Domenica contro la Sampdoria è sembrato sottotono rispetto al solito, quando con gli azzurri era stato tra i migliori e tra i pochi a salvarsi dalla tremenda debacle contro la Svezia.

Sarà costretto per forza di cose a cambiare Massimiliano Allegri, che aveva dubbi in difesa su chi affiancare al numero 3 bianconero, sicuro del posto da titolare. Il favorito principale era Barzagli, che quindi viene automaticamente "promosso" nell'11 iniziale, mentre accanto a lui a questo punto probabile l'impiego di Benatia, in vantaggio su Rugani che ha già giocato contro la Sampdoria. Possibilità quindi per il marocchino di rivedere il campo dopo un periodo molto difficile per lui, tra problemi fisici e una fiducia dell'ambiente che non sembra più così certa, anche a causa dei miglioramenti di Rugani.

Questo cambio dell'ultimo minuto rischia di modificare i già delicati equilibri difensivi bianconeri, che negli ultimi tempi hanno scricchiolato più del dovuto. Chiellini inoltre sarebbe stato importantissimo anche in fase offensiva, come aveva dimostrato anche il gol segnato nell'andata dei quarti di finale della scorsa edizione, proprio contro il Barcellona. Il difensore bianconero aveva siglato il gol del definitivo 3-0, che aveva chiuso il discorso qualificazione. Dovrebbe essere questa quindi la formazione bianconera, con Douglas Costa che nelle ultime ore sembra guadagnare in probabilità su Mandzukic, il quale potrebbe pagare la brutta prestazione di Marassi.

JUVENTUS (4-2-3-1) - Buffon; De Sciglio, Barzagli, Benatia, Alex Sandro; Pjanic, Khedira; Cuadrado, Dybala, Douglas Costa; Higuain. All. Massimiliano Allegri