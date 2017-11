Juventus - Crotone: Precedenti e curiosità - Juventus Twitter

La Juventus si rituffa in campionato dopo la brutta sconfitta in casa della Sampdoria. I bianconeri sono stati fermati dalla squadra di Giampaolo ma all'Allianz Stadium hanno l'occasione giusta per ritrovare i 3 punti, ospitando il Crotone. Gli uomini di Massimiliano Allegri vengono dal pareggio in Champions League contro il Barcellona di mercoledì.

Il Crotone può trovare l'impresa allo Stadium ma stando a precedenti e statistiche è un match già scritto. 4 gare ufficiali in casa della Juventus e 2 sconfitte per il Crotone. La prima nel lontano 2007, quando ancora i bianconeri giocavano all'Olimpico, con un sonoro 5-0. L'altra nella passata stagione, con un 3-0 condito dalle reti di Mandzukic, Dybala e Alex Sandro. 2 i match giocati all'Ezio Scida e due sconfitte per gli squali che non hanno mai segnato ai bianconeri.

Nei 4 precedenti tra le due squadre chi ha segnato di più ai rossoblu è stato Alex Del Piero nel 2007 con 3 goal, Mario Mandzukic occupa la seconda posizione con 2 reti segnate fino ad ora. Se la Juventus dovesse schierare il croato, grande escluso dalla partita contro il Barça, il Crotone potrebbe peggiorare ancora di più la propria media dei duelli aerei persi, viste le grandi doti dell'attaccante ex Bayern Monaco. Infatti la squadra di Nicola è il club che fino ad ora, in Serie A, ha perso più scontri "in volo". Una statistica particolare, i rossoblu sfideranno la formazione che al contrario ha sulla carta il maggior numero di duelli aerei vinti in tutta la Serie A.

Anche per i calciatori ci sono alcuni record da evidenziare. Miralem Pjanic, se scenderà in campo, avrà giocato in Serie A per la duecentesima volta. D'altra parte Rolando Mandragora ha esordito nel nostro campionato italiano proprio con la Juventus ed è il centrocampista più giovane ad aver trovato il goal in Serie A. Massimiliano Allegri invece incontrerà per la seconda volta il Crotone, mentre Davide Nicola affronterà i bianconeri per la quarta volta, contando la sconfitta ottenuta alla guida del Livorno.

Le statistiche dunque sono tutte a favore della Juventus, ma nel calcio mai dire mai.