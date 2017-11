Verso Juve-Crotone - Dentro Mandzukic, out Chiellini e Cuadrado

Mario Mandzukic ha segnato due gol al Crotone la scorsa stagione. Foto: Twitter JuventusFC

Dopo il pareggio interno con il Barcellona in Champions League, la Juventus prepara il prossimo impegno in campionato contro il Crotone. La squadra di Davide Nicola promette battaglia in quel dell'Allianz Stadium​ con l'obiettivo di tornare a casa almeno con un punto. Dall'altra parte i bianconeri devono restare a contatto con la vetta.

Il tecnico dei campioni d'Italia Massimiliano Allegri inizia la conferenza stampa parlando subito della formazione: ​"Qualcuno starà fuori. Sicuramente Cuadrado, Chiellini e Bernardeschi non ci saranno. Khedira sarà a riposo. Mandzukic se sta bene gioca." ​Dunque Mario Mandzukic sarà di sicuro tra i titolari dopo l'esclusione a sorpresa nella gara di mercoledì. Il grande sostituto di Khedira potrebbe essere Blaise Matuidi, a caccia di riscatto dopo lo scarso minutaggio delle ultime partite. Sul francese, Allegri dice: ​"Matuidi ha giocato bene dall'inizio ma ora ha bisogno di recuperare." ​Benedikt Howedes potrebbe essere l'asso nella manica a favore della Juve, deve ancora esordire con la maglia bianconera. Allegri apprezza molto le qualità tecniche del tedesco, che ​"può giocare sia centrale che centrale di destra nella difesa a tre così come il terzino offensivo nella difesa a quattro."

Blaise Matuidi. Foto: Twitter JuventusFC

La squadra vice-campione d'Europa dovrebbe scendere in campo col consueto 4-2-3-1. Buffon verrà schierato tra i pali, con Benatia che potrebbe fare coppia proprio con Howedes al centro del reparto difensivo. Sulle corsie laterali è probabile l'impiego di De Sciglio a destra e di Alex Sandro a sinistra. Un'altra soluzione per la difesa potrebbe essere schierare Benatia e Rugani spalle alla porta e Lichtsteiner come terzino destro. Come detto prima, Matuidi potrebbe essere il principale candidato a sostituire Sami Khedira sulla mediana; l'ex PSG si ritroverà a fare coppia con Miralem Pjanic. In attacco, Allegri potrebbe dare una nuova opportunità a Douglas Costa, che potrebbe coprire la fascia destra. Non mancherà, infine, la presenza del tandem tutto argentino formato da Paulo Dybala e Gonzalo Higuain.

Per quanto riguarda il Crotone, il mister Nicola alla conferenza stampa ha detto: "La Juventus è una grande squadra. Dovremo approcciare la sfida avendo la consapevolezza delle nostre qualità e dei meriti che ci hanno condotti fin qui nell'ultimo anno e mezzo. Ci vorrà incoscienza, cercheremo di sperimentare nuove strade e andare oltre i limiti, mettendoci tutte le energie." ​Dalle parole si evince lo spirito combattivo dei rossoblù che questa sera non hanno assolutamente intenzione di far vincere gli avversari senza lottare, anche se questi sono molto più forti. Per questo, Nicola non vuole che la sfida demoralizzi i propri giocatori in caso di sconfitta: ​"Qualsiasi risultato rappresenta un altro step per migliorarsi. L'errore è parte integrante del miglioramento. Non dobbiamo avere paura di farne ma dobbiamo vedere quanto siamo bravi a rimediare. Possiamo fare anche cose buone, dobbiamo crederci."

Il tecnico del Crotone Davide Nicola. Foto: Twitter JuventusFC

​Per la trasferta in Piemonte, tutta la rosa è a disposizione del tecnico. Ci sarà anche Rolando Mandragora, che affronterà la squadra che lo ha lanciato in Serie A. Il Crotone, dunque, potrebbe giocare con il 4-4-2 dove Simic e Ceccherini giocheranno davanti a Cordaz, mentre Sampirisi e Martella saranno i due esterni bassi. I quattro di centrocampo saranno Rohden, Barberis, Tonev ed appunto Mandragora. Budimir e Trotta andranno a comporre l'attacco pitagorico.

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-2-3-1): ​Buffon; De Sciglio (Lichtsteiner), Howedes (Rugani), Benatia, Alex Sandro; Matuidi, Pjanic; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic; Higuain. All.: Massimiliano Allegri

CROTONE (4-4-2): ​Cordaz; Sampirisi, Ceccherini, Simic, Martella; Rohden, Barberis, Mandragora, Tonev; Trotta, Budimir. All.: Davide Nicola.