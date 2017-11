Juventus - Crotone in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (20:45)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Juventus-Crotone, match valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Claudio Gavillucci.

QUI JUVENTUS

Non è certamente il momento migliore della stagione per i bianconeri, sconfitti a sorpresa settimana scorsa dalla Sampdoria per 3-2 ma comunque autori di una prestazione discreta in settimana, nella sfida che ha portato ad ottenere lo 0-0 contro il Barcellona. Ora bisogna assolutamente vincere.

Una mini-crisi dettata da una difesa non proprio solidissima e qualche sbavatura di troppo sottoporta. Sotto questo aspetto è esplicativo il KO di Marassi di settimana scorsa, come detto nel post-gara dagli intervistati juventini. Qualche segnale d'incertezza lo ha dato anche la partita di mercoledì.

Il mese di dicembre proporrà comunque tre scontri diretti alla Vecchia Signora, oltre che la giornata decisiva per il passaggio del turno in Champions League. E visto che anche la vetta si allontana, dopo la vittoria dell'Inter a Cagliari di ieri sera - aspettando il Napoli oggi pomeriggio -, vincere diventa più che necessario.

Per la sfida di oggi mister Allegri non avrà a disposizione Chiellini - intervistato dall'UEFA in settimana -, Bernardeschi e Cuadrado. Recuperato a pieno titolo Howedes, mentre è ancora in fase di recupero dalla rottura del crociato ormai di parecchi mesi fa il lungodegente Marko Pjaca.

Max Allegri dovrebbe optare per il solito 4-2-3-1, con Buffon fra i pali e Lichtsteiner (in ballottaggio con De Sciglio), Benatia, Howedes e uno fra Alex Sandro (più probabile) e Asamoah (meno) in difesa. La coppia di mediana, col riposo di Khedira annunciato in conferenza stampa, dovrebbe essere formata da Marchisio e Matuidi, mentre in attacco Douglas Costa, Dybala e Mandzukic dovrebbero agire alle spalle di Higuain. Con un eventuale riposo del Pipita si passerebbe ad un 4-3-3 con Bentancur in mezzo al campo e Mandzukic a fare il centravanti.

QUI CROTONE

I pitagorici, nonostante un momento tutt'altro che straordinario confermato dal KO col Genoa, possono dirsi soddisfatti finora della loro stagione: l'attuale 15esimo posto significherebbe salvezza, una salvezza che sarebbe garantita da quella bellissima vittoria sul Bologna ottenuta prima della sosta.

Non si può però vivere di ricordi e adesso i calabresi sono pronti alla sfida impossibile, come confermato dal tecnico Nicola in conferenza stampa. L'allenatore dovrà oggi fare a meno dell'ex Roma Tumminello, di Izco e di Kragl: di questi, soltanto l'argentino tornerà a disposizione in tempi brevi.

Davide Nicola dovrebbe optare per un 4-4-2 con Cordaz fra i pali. Davanti a lui sicuramente Sampirisi, Ceccherini e Simic con Pavlovic favorito su Martella per occupare l'ultima casella. A centrocampo confermati Rohdén, Barberis, Mandragora - il cui cartellino è fra l'altro di proprietà di Madama - e Stoian. Trotta (o Tonev) al fianco di Budimir in attacco.

PRECEDENTI

I precedenti sono quattro e sono tutte vittorie dei torinesi, con gli Squali mai autori di un gol nel parziale. La più significativa di questo poker di sfide è sicuramente l'ultima, datata 21 maggio scorso e terminata sul risultato di 3-0 con gol di Mandzukic, Dybala ed Alex Sandro. E' stata la partita del sesto scudetto di fila, per il club di corso Galileo Ferraris...