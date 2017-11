Juventus, niente Napoli per Gonzalo Higuain. Dovrà operarsi ad una mano

Fonte: Official Twitter Juventus FC

La Juventus giocherà il big match del 1 dicembre, contro la capolista Napoli, senza il suo Pipita. Brutta tegola per la Vecchia Signora. Gonzalo Higuain alza bandiera bianca, si dovrà operare ad una mano. I tempi di recuperi sono ancora incerti, resta il fatto che non partirà con i suoi compagni alla volta del capoluogo campano.

Il Pipita si è fatto male sabato in allenamento ed era rimasto fuori nella gara contro il Crotone rimanendo in panchina con un'evidente fasciatura al braccio. Nella risonanza di oggi è emersa la frattura alla mano (terzo metacarpale) che dovrà essere ridotta chirurgicamente. In questi momenti, è in corso una riunione per decidere il da farsi e quando sottoporre l'attaccante argentino all'intervento chirurgico. Due sono le opzioni: già questo pomeriggio o al massimo domani in mattinata.

Da valutare, come detto, i tempi di recupero. Probabilmente si cercherà di recuperarlo per la gara di Champions League, quella che i bianconeri disputeranno contro il collettivo greco delll'Olympiacos, permettendogli di scendere in campo con una speciale protezione, un tutore ad hoc. Facile che, a questo punto, Mario Mandzukic (in gol ieri) sia confermato nel ruolo di prima punta anche a Napoli, a prescindere da chi saranno i compagni d'attacco.