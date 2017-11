Juventus, Marotta e Buffon volgono lo sguardo al Napoli | Twitter Forza Juventus

La grande sfida si avvicina. Dopo essersi sfidati e divisi i premi al Galà del Calcio, venerdì Juventus e Napoli si sfideranno in campo per il primo dei molti big match che attendono i bianconeri da qua a Gennaio. A parlare della super sfida del San Paolo ci hanno pensato Gianluigi Buffon, capitano della squadra torinese, e Giuseppe Marotta, direttore generale: su una cosa entrambi sono d'accordo, la partita di Napoli non sarà decisiva.

"Sarà una gara importante, bella, mi auguro spettacolare. Vincerà chi se lo meriterà di più", esordisce così il portiere della Juventus a chi gli chiede un parere sul match di venerdì sera, poi continua parlando del grande assente, Gonzalo Higuain: "Quella di Higuain è una perdita notevole soprattutto in questo periodo in cui ci sono gare delicate e con peso specifico importante, speriamo di ovviare anche a questo". Tuttavia, però, quella con i partenopei non sarà una gara decisiva per il campionato, a differenza di quella di Champions League contro l'Olympiakos che si disputerà martedì prossimo: "Momento importante, ma mancano 20 e più partite, quindi non è decisivo. In Champions sì, sarà decisiva".

In sintonia con il pensiero del proprio capitano è anche Giuseppe Marotta, direttore generale della Juventus, che capisce l'importanza della partita, anche se non la considera come una da must-win: "Quella contro il Napoli è una partita importante ma non credo sia determinante al fine dell'esito del campionato, per cui cercheremo di onorarla nel migliore dei modi. Generalmente, questa partita arriva quando la Juventus non è mai al top ma siamo consapevoli delle difficoltà dell'incontro e, pur rispettandoli, non abbiamo grande timore". A chi gli chiede notizie su Gonzalo Higuain, Marotta risponde riportando ciò che già era stato esplicato in giornata dal comunicato diramato dalla società bianconera: "Per lui è più no che sì".