Juventus, a Vinovo regna il sorriso: Higuain, Cuadrado e Bernardeschi con il gruppo

Giungono buone nuove dall'ultima seduta di allenamento chiusasi nel primo pomeriggio di oggi. Gonzalo Higuain, Juan Cuadrado e Federico Bernardeschi si sono allenati con tutto il gruppo e loro quotazioni per partecipare al big match di venerdì sera sono in rialzo. La Juventus sembra aver ritrovato tre dei suoi uomini migliori, anche se due di loro dovranno partire comunque dalla panchina.

Nello specifico, il Pipita, ha fatto prima un lavoro di riabilitazione, poi si è unito alla squadra, ma senza disputare la partitella in programma alla fine di ogni seduta, evitando quindi ogni tipo di contatto sulla mano infortunata. L'attaccante argentino ha confessato di sentire ancora dolore a causa della frattura, ma la sua convocazione in vista di Napoli sembra essere possibile. I due esterni, invece, hanno disputato l'intera seduta d'allenamento con il gruppo e saranno disponibile per partire verso Fuorigrotta, anche se l'ultima parola, come sempre, l'avrà Massimiliano Allegri che diramerà i convocati dopo la seduta di rifinitura.

Il tecnico bianconero va comunque verso la conferma del 3-4-2-1, il modulo che ha ridonato stabilità alla fase difensiva bianconera. I dubbi, come già noto, riguardano la fascia destra dove potrebbe trovare spazio un Mattia De Sciglio in fiducia, se Cuadrado non dovesse essere al cento per cento, e l'attacco dove Mario Mandzukic è pronto a prendere il posto di Higuain come terminale offensivo, in un ruolo dove dovrà far valere le sue caratteristiche fisiche contro Koulibaly ed Albiol.

Il comunicato

"Anche questa mattina la Juve ha lavorato intensamente, al JTC, con radar puntati sulla sfida di venerdì a Napoli. La squadra ha focalizzato l'attenzione sulle varie situazioni tattiche da gestire e mettere in campo al San Paolo nella serata di venerdì. Domani è giorno di vigilia e di partenza per Napoli: come sempre, a Vinovo si svolgerà la rifinitura, nel pomeriggio. Prima, appuntamento per la conferenza stampa pre gara, alle 12 al Media Center di Vinovo: come sempre potrete seguire la conferenza in diretta su Juventus Tv (canale 212 di Sky), sulla nostra pagina Facebook e su Juventus.com."