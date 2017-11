Juventus - Napoli: i convocati e la probabile formazione

I bianconeri festeggiano dopo un goal / Juventus.com

La Juventus ha concluso l'ultimo allenamento a Vinovo prima della partita contro il Napoli, in calendario domani sera al San Paolo. I bianconeri avranno il difficile compito di affrontare la compagine azzurra in un campo piuttosto ostico, quale quello di Fuorigrotta. Massimiliano Allegri ha stilato e reso ufficiale i 22 ragazzi che partiranno con lui alla volta del capoluogo campano:

Buffon; De Sciglio; Chiellini; Benatia; Pjanic; Khedira; Cuadrado; Marchisio; Higuaín; Dybala; Douglas Costa; Alex Sandro; Matuidi; Barzagli; Pinsoglio; Asamoah; Szczesny; Rugani; Sturaro; Benatncur; Bernardeschi.

Out dunque Mario Mandzukic e Benedikt Howedes. I due giocatori bianconeri sono stati tenuti fuori squadra per problemi muscolari riscontrati nell'ultimo allenamento. C'è invece Higuain reduce da un infortunio alla mano che ha preoccupato e non poco ogni tifoso della Juventus. E' possibile stilare un ipotetico 11 iniziale che Allegri potrebbe utilizzare per il match di domani.

Potrebbe essere il 3-4-2-1 il modulo che domani il tecnico livornese potrebbe utilizzare. L'assenza di Mandzukic complica i piani e non poco considerando anche che il Pipita non potrà essere al 100% della condizione fisica. Gli esterni potrebbero essere Alex Sandro e De Sciglio con il dubbio Cuadrado che aleggia sempre nell'aria. Il 3-4-2-1 è un modulo che permetterebbe ad Allegri di schierare gli uomini più in forma con il fine di far male ad un Napoli che fino ad ora è rimasto imbattuto.