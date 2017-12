Napoli - Juventus in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (20:45)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Napoli-Juventus, match valido per la 15esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Daniele Orsato (sez. di Schio).

QUI NAPOLI

Inizia oggi un mini tour-de-force molto intenso per gli azzurri, che vengono dalla vittoria per 0-1 sul campo dell'Udinese e che si giocheranno, contro il Feyenoord in trasferta, le proprie possibilità di passare il turno in Champions League. Ma i pensieri della tifoseria - e non solo - sono principalmente per la sfida odierna...

E' inutile negarlo: portarsi a +7 dagli odierni avversari, campioni in carica, sarebbe un importante passo avanti dei campani nella lotta per lo Scudetto - nonostante quanto detto da Zielinski in settimana. Si tratta di un'insolita certezza, per i meridionali, che hanno iniziato meglio la stagione.

Gli unici assenti, in questo sfortunato avvio di stagione, per Maurizio Sarri saranno Ghoulam e Arkadiusz Milik, entrambi reduci da una rottura del crociato. In attacco non ci sono problemi: si riparte da Mertens, che giorni fa avevamo messo a confronto con Mandzukic, in parallelo al paragone Insigne-Dybala.

Le scelte di Maurizio Sarri saranno le solite: 4-3-3 con Reina fra i pali, davanti a lui Hysaj, Albiol - alfiere della sua difesa, al pari di Chiellini dall'altro lato -, Koulibaly e Mario Rui (in ballottaggio con Maggio, che porterebbe Hysaj a scalare a sinistra). Allan in vantaggio su Zielinski nelle quotazioni per occupare la casella al fianco di Jorginho e Hamsik, i soliti tre in avanti: Callejon, Mertens ed Insigne.

QUI JUVENTUS

Meno agevole l'inizio di stagione dei bianconeri, reduci dalla vittoria contro il Crotone ma in generale ancora con addosso le ombre di quel clamoroso KO di Marassi contro la Sampdoria, che ancora brucia e soprattutto pesa in classifica. E anche loro, in settimana, si giocheranno il passaggio di turno in Europa...

Accorciare oggi sui capolisti sarebbe fondamentale, così come sottolineato da Allegri in conferenza stampa: lo 0-0 non va bene. La situazione è però scomoda per il tecnico, che vive col dubbio riguardante Gonzalo Higuain: il Pipita, attesissimo ex di giornata, cerca di recuperare da una frattura alla mano.

L'alternativa numero uno all'argentino, che sembrava essere anzi addirittura favorito, vale a dire Mandzukic, sarà anche lui indisponibile: insieme a Lichtsteiner e Howedes è nella lista infortunati di Madama. Vedremo se il sudamericano ce la farà: uno fra lui, Cuadrado e Bernardeschi, appena recuperati, dovrà comunque in ogni caso forzare la mano...

Max Allegri sembra orientato verso un 3-4-2-1 con Buffon che varrà difeso quasi sicuramente da Barzagli, Benatia e Chiellini. Serratissimi i ballottaggi sulle fasce, con Cuadrado (di cui abbiamo parlato in relazione a Callejon) e Asamoah favoriti rispettivamente su De Sciglio e Alex Sandro: in attacco sicuri del posto Dybala e Douglas Costa, poi un altro fra Higuain, che agirebbe da punta classica, e Bernardeschi, che formerebbe un tridente leggero.

PRE-PARTITA

E' una gara piena di risvolti di analisi: si può parlare delle difficoltà che incontrerà l'attacco napoletano a scontrarsi con la difesa avversaria o viceversa, ma è suggestivo anche soffermarsi su diversi altri punti. In questo senso uno dei più interessanti è la sfida fra due allenatori toscani, Sarri ed Allegri.