San Paolo espugnato, Allegri: "giocatori meravigliosi". E Buffon cita Vasco: "Noi siamo ancora qua" (foto: twitter Juventus)

Un grande successo per la Juventus, e un grande successo anche per Massimiliano Allegri, reduce da un periodo di critiche dovuto ai risultati altalenanti dei bianconeri, con qualche sconfitta di troppo spesso causata da alcuni black-out soprattutto mentali, oltre a qualche scelta impopolare che ha attirato forse fin troppe critiche. La vittoria di questa sera contro il Napoli da ragione ad Allegri e mette in mostra una squadra combattiva e determinata, oltre che tatticamente perfetta, capace di prendere possesso del centrocampo al San Paolo nel primo tempo e poi di soffrire, sempre mantenendo la calma, in una ripresa caratterizzata da un vero e proprio assalto azzurro.

L'allenatore bianconero si mostra molto soddisfatto della prestazione dei suoi, e ha analizzato il match ai microfoni di Premium: "Stasera era un bel test, abbiamo avuto situazioni favorevoli nel primo tempo e siamo riusciti a portarci in vantaggio. Nel secondo abbiamo fatto una fase difensiva importante, anche se abbiamo sofferto di più la pressione nel secondo tempo, ma nel primo siamo stati ottimi. Contro il Napoli bisogna chiudere tutte le verticali, mentre nei cross hanno più difficoltà. Per chiuderli bene bisogna rimanere ordinati come abbiamo fatto nel primo tempo, mentre nel secondo siamo stati meno ordinati."

Non mancano elogi anche per i suoi giocatori, in particolare sulle due soprese di stasera, Douglas Costa e Benatia, verso cui Allegri non risparmia complimenti, così come al resto della squadra: "Douglas Costa è un giocatore straordinario, stasera ha fatto una grandissima partita, così come Benatia che è tornato in ottima condizione. Questa è una squadra di grandi giocatori, per andare oltre la leggenda non bisogna fare cose normali e non basta un impegno normale. Ci vogliono giocatori meravigliosi come quelli che ho io, e so che con loro lotteremo fino alla fine per il titolo. Oggi abbiamo vinto un grande match grazie alla fase difensiva, perché i big-match si vincono con le difese."

Soddisfazione e voglia di continuare questo cammino verso la leggenda anche per Gianluigi Buffon, autore di alcune parate determinanti questa sera e condottiero di questa squadra anche nei momenti più difficili e complicati. Il capitano e portiere bianconero elogia una Juve compatta e determinata, che ha saputo vincere in un campo difficilissimo e che adesso può continuare a lottare per l'ennesimo scudetto: "Abbiamo la faccia di chi è soddisfatto, ma anche quella di chi sa che siamo ancora dietro in classifica. La partita di stasera deve essere un punto di partenza, siamo felici perché vincere qui non è mai facile ma non dobbiamo esaltarci. Quando giochiamo con rabbia, grinta e voglia di essere gruppo siamo una squadra veramente solida che potrebbe ripetersi nuovamente, ma non è facile riportare sempre sul campo questi ingredienti. Ci teniamo a tenerci stretto questo scudetto e sappiamo di essere ancora noi, e anche se è difficile ripetersi di settimana in settimana noi siamo ancora qua."