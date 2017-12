Juventus, Howedes salta Atene; Mandzukic lavora per recuperare in extremis | Juventus.com

La Juventus è subito tornata a lavoro dopo la vittoria contro il Napoli e nel classico giorno dopo c'era la neve ad accogliere i giocatori bianconeri a Vinovo. Nel freddo piemontese i giocatori bianconeri hanno svolto la classica seduta di scarico, ma gli occhi erano tutti puntati su chi a Napoli non ci è andato, gli infortunati.

Il report della società sabauda non può far sorridere i tifosi bianconeri e tanto meno Massimiliano Allegri, che dopo la il vittorioso test contro il Napoli deve affrontare la prima finale della stagione, quella contro l'Olympiakos per il passaggio del turno in Champions League. Il più problematico è certamente Benedikt Howedes, l'ex Schalke sembra essere afflitto da una sorta di maledizione ed in questa prima stagione in bianconero non riesce a trovare continuità. Dopo l'ottima partita disputata contro il Crotone il tedesco ha saltato la trasferta di Napoli a causa di un problema muscolare che, dopo i consueti esami strumentali, si è scoperto essere una lesione al retto femorale che lo costringerà ad un stop di almeno un mese, vale a dire che Howedes non tornerà in campo prima dell'anno nuovo.

Problemi muscolari anche per Stephan Lichsteiner e Mario Mandzukic. Il terzino svizzero sta proseguendo la riabilitazione per superare il trauma distrattivo ai flessori della coscia destra ed i tempi di recupero non sono ancora certi, anche se dovrebbe stare fermo meno tempo del collega di reparto tedesco. La punta croata, al contrario, è l'infortunato più vicino al rientro. Il problema al polpaccio che lo ha estromesso all'ultimo dalla trasferta di Serie A si sta risolvendo e Manduzkic è monitorato giornalmente in vista della partenza di Atene. Il numero diciassette bianconero sta lavorando sodo per poter prendere parte all'ultimo impegno europeo dell'anno ed Allegri spera di poterlo convocare, così da avere più opzioni per il proprio attacco.