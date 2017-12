Olympiacos - Juventus: i convocati e la probabile formazione

Fpnte: Twitter Juventus FC

Il calendario di queste settimane, prima della sosta natalizia, è parecchio ostico per la Juventus. Allegri dovrà preparare la partita di domani contro i greci dell'Olympiacos - per accedere agli ottavi di finale di Champions League - quindi affrontare 5 giorni dopo l'Inter di Luciano Spalletti nel big match del prossimo turno di campionato. Infine ci sarà la gara contro la Roma il 23 Dicembre dopo i match contro il Bologna, valido per la Serie A, e contro il Genoa, negli ottavi di finale di Coppa Italia.

Massimiliano Allegri quest'oggi ha diramato la lista dei giocatori che partiranno con lui in Grecia per la gara di Champions League in programma domani sera con calcio d'inizioalle ore 20:45. La Juventus deve confidare nella vittoria del Barcellona contro lo Sporting Lisbona. In caso di sconfitta dei blaugrana, la Vecchia Signora sarebbe costretta a vincere per accedere al turno successivo. Se Messi&Co porteranno a casa una vittoria, invece, la Juventus potrebbe addirittura perdere al Pireo, ma passerebbe comunque come seconda.

I giocatori convocati sono 21:

1 Buffon; 2 De Sciglio; 4 Benatia; 5 Pjanic; 5 Khedira; 7 Cuadrado; 8 Marchisio; 9 Higuaín; 10 Dybala; 11 Douglas Costa; 12 Alex Sandro; 14 Matuidi; 15 Barzagli; 16 Pinsoglio; 17 Mandzukic; 22 Asamoah; 23 Szczesny; 24 Rugani;; 27 Sturaro; 30 Bentancur; 33 Bernardeschi.

Sarà out Chiellini per una gastroenterite. Mandzukic torna in gruppo dopo il breve stop che lo ha visto assentarsi per la partita contro il Napoli al San Paolo. Si può dunque iniziare ad abbozzare un 11 iniziale:

Il recente infortunio del croato ha aumentato la chance di Douglas Costa di partire titolare. L'assenza di Chiellini invece costringerà Allegri a schierare uno tra Rugani o Barzagli al centro della difesa. A sinistra dovrebbe tornare Alex Sandro mentre in attacco i soliti Dybala - Higuain formeranno l'asse portante dell'attacco bianconero.